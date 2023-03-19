"Космічне сміття": у США зафіксували загадкові смуги світла

У США у п’ятницю, 17 березня, на День Святого Патріка у районі Сакраменто мешканці стали свідками загадкових смуг світла.

Про рідкісне явище пише Yahoo!news.

Як передає видання, Хайме Ернандес був у пивоварній компанії King Cong у Сакраменто на святкуванні Дня Святого Патріка, коли дехто з групи помітив світло. За його словами, видовище тривало хвилин 40.

«Перш за все ми були в шоці, але вражені тим, що стали свідками цього. Ніхто з нас ніколи не бачив нічого подібного», - каже Епнандес.

Власник пивоварні опублікував відео Ернандеса в Instagram.

Астроном Гарвардсько-Смітсонівського центру астрофізики Джонатан МакДауелл переконаний, що смуги світла були результатом палаючого космічного сміття.

За його словами, японський комунікаційний пакет, який передавав інформацію з Міжнародної космічної станції на супутник зв’язку, а потім назад на Землю, застарів у 2017 році, коли супутник було виведено з експлуатації. Обладнання вагою 310 кілограмів було викинуто з космічної станції в 2020 році, тому що воно займало цінний простір і повністю згоряло після входу.

Через це палаючі шматки уламків створили «вражаюче світлове шоу в небі». За його оцінками, уламки були на висоті близько 40 миль і рухалися тисячі миль на годину.

Космічні сили США підтвердили шлях повторного входу в Каліфорнію для системи міжорбітального зв’язку, і час узгоджується з тим, що люди бачили в небі.

Зазначимо, напередодні шестеро педіатрів-дослідників проковтнули голови фігурок конструктора Lego, щоб з'ясувати, скільки часу потрібно для виходу цих предметів з організму разом з випорожненнями.