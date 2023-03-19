Наступление РФ в Луганской области: эксперт оценил силы и проблемы врага

На Луганщине наступление окупантов захлебнулось, даже не начавшись.
Российские оккупанты в Луганской области потеряли инициативу на поле боя, несмотря на серьезный "ударный кулак" войск.
Об этом заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.
"В январе я отмечал, что при наличии ресурса для наступления, полноценно наступать оккупанты не смогут и будут только имитировать этот процесс. Сейчас это происходит на большей части зоны боевых действий. Но Луганщина – отдельная тема", – говорит Коваленко.
По его словам, в Луганской области россияне сконцентрировали серьезный ударный кулак, "который не применить было просто невозможно". Например, только в районе Кременной сконцентрирован ресурс подразделений 331-го и 217-го ПДП 98-й ВДД, 104, 234 и 237 ДШП, 217 и 331 ПДП и резервной 31-й ОДШБр.
В то же время на Луганском плацдарме у врага:
- критический некомплект техники, особенно острый дефицит танков, превышающий 50-60%;
- нехватка боевых бронированных машин, в среднем 40% некомплект;
- отсутствие пропорционального распределения БК для артиллерии
Почему так произошло
Коваленко объясняет, что это стало следствием того, что накопив ресурс, но не приступив к активным наступательным действиям, оккупанты регулярно несут потери под огневым давлением ВСУ. В частности, подразделения вражеской 27-й ОМСБр в районе Куземовки (Луганская область) потеряли боеспособность, даже не перейдя в полноценное наступление.
По данным эксперта, подразделения 26-го ТП 47-й ТД 1-й ТА в районе Владимировки понесли серьезные потери, а пехотная составляющая вынуждена была на ряде позиций, содержание которых из-за отсутствия поддержки было невозможно, продемонстрировать "жест доброй воли".
Ситуация возле Купянска и Кременной
По данным Коваленко, направление на Купянск у россиян "проседает". Левый берег Оскола становится все более недосягаемым для оккупантов.
"Российские войска, ныне, даже имея какой-то обозримый ресурс, не способны на более чем локального уровня штурмовые действия", – сказал он.
Также эксперт сообщил, что захлебнулся рывок россиян в направлении Двуречной, по трассе Р-79. Упершись в левый берег Оскола, россияне, которых начали активно бросать в мясорубку живыми волнами, очень быстро утратили свой потенциал и захлебнулись потерями.
"Фактически, вся линия, Кременная-Сватово-Троицкое, или как я ее называя упрощенно – линия Р-66, ослаблена. Ослаблена многомесячной огневой обработкой данной зоны ВСУ и отсутствием возможности россиян проявлять инициативу и интенсифицировать боевые действия.
Месяц назад я сделал рискованное заявление, а именно – наступление на Луганшине у окупантов захлебнулось, не начавшись, даже с учетом немалого ресурса по линии Сватово-Кременная, который не исчерпал себя. Но по состоянию на середину марта картина такова, что состояние утопленника у россиян подтверждается", – подытожил Александр Коваленко.
Ранее Коваленко сообщил, что южная группировка РФ критически ослабла, поскольку все резервы российское командование бросает под Бахмут.
Военный эксперт Александр Мусиекно сообщал, что оккупанты пытаются продвигаться на Лиман и Купянск.
Тем временем в Харьковской области продолжается обязательная эвакуация Купянского района.
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