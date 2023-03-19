Наступление РФ в Луганской области: эксперт оценил силы и проблемы врага

На Луганщине наступление окупантов захлебнулось, даже не начавшись.

Российские оккупанты в Луганской области потеряли инициативу на поле боя, несмотря на серьезный "ударный кулак" войск.

Об этом заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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"В январе я отмечал, что при наличии ресурса для наступления, полноценно наступать оккупанты не смогут и будут только имитировать этот процесс. Сейчас это происходит на большей части зоны боевых действий. Но Луганщина – отдельная тема", – говорит Коваленко.

По его словам, в Луганской области россияне сконцентрировали серьезный ударный кулак, "который не применить было просто невозможно". Например, только в районе Кременной сконцентрирован ресурс подразделений 331-го и 217-го ПДП 98-й ВДД, 104, 234 и 237 ДШП, 217 и 331 ПДП и резервной 31-й ОДШБр.

В то же время на Луганском плацдарме у врага:

критический некомплект техники, особенно острый дефицит танков , превышающий 50-60%;

, превышающий 50-60%; нехватка боевых бронированных машин, в среднем 40% некомплект;

отсутствие пропорционального распределения БК для артиллерии

Почему так произошло

Коваленко объясняет, что это стало следствием того, что накопив ресурс, но не приступив к активным наступательным действиям, оккупанты регулярно несут потери под огневым давлением ВСУ. В частности, подразделения вражеской 27-й ОМСБр в районе Куземовки (Луганская область) потеряли боеспособность, даже не перейдя в полноценное наступление.

По данным эксперта, подразделения 26-го ТП 47-й ТД 1-й ТА в районе Владимировки понесли серьезные потери, а пехотная составляющая вынуждена была на ряде позиций, содержание которых из-за отсутствия поддержки было невозможно, продемонстрировать "жест доброй воли".

Ситуация возле Купянска и Кременной

По данным Коваленко, направление на Купянск у россиян "проседает". Левый берег Оскола становится все более недосягаемым для оккупантов.

"Российские войска, ныне, даже имея какой-то обозримый ресурс, не способны на более чем локального уровня штурмовые действия", – сказал он.

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Также эксперт сообщил, что захлебнулся рывок россиян в направлении Двуречной, по трассе Р-79. Упершись в левый берег Оскола, россияне, которых начали активно бросать в мясорубку живыми волнами, очень быстро утратили свой потенциал и захлебнулись потерями.

"Фактически, вся линия, Кременная-Сватово-Троицкое, или как я ее называя упрощенно – линия Р-66, ослаблена. Ослаблена многомесячной огневой обработкой данной зоны ВСУ и отсутствием возможности россиян проявлять инициативу и интенсифицировать боевые действия.

Месяц назад я сделал рискованное заявление, а именно – наступление на Луганшине у окупантов захлебнулось, не начавшись, даже с учетом немалого ресурса по линии Сватово-Кременная, который не исчерпал себя. Но по состоянию на середину марта картина такова, что состояние утопленника у россиян подтверждается", – подытожил Александр Коваленко.

Фото: Deepstatemap

Ранее Коваленко сообщил, что южная группировка РФ критически ослабла, поскольку все резервы российское командование бросает под Бахмут.

Военный эксперт Александр Мусиекно сообщал, что оккупанты пытаются продвигаться на Лиман и Купянск.

Тем временем в Харьковской области продолжается обязательная эвакуация Купянского района.

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