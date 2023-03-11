Военные теснят врага на Луганщине и уже освободили несколько сел

На границе Харьковщины с Луганской областью фронт совсем не утихает. К временно захваченному Сватовому враги подтягивают резервы, говорят украинские аэроразведчики. Севернее, нашим воинам удалось отвоевать у оккупантов немного украинской Луганщины, говорится в ТСН.

В сторону автодороги Купянск-Сватово украинские военные обычно отправляются еще в темноте, чтобы добраться ближе к передовой на самом рассвете. "Они же в темноте не будут стрелять. Сейчас немного расцвело, дроны уже вылетели их, так что они будут сейчас работать”, — говорит военнослужащий-аэроразведчик ВСУ “Борода”.

"Борода", точно знал, о чем говорит, уже через несколько минут после десантирования с бронетранспортера, в сторону села полетели тяжелые российские снаряды — сначала минометов, а дальше и артиллерия. До самого вечера фронт не умолкает.

Украинские фронтовые аэроразведчики сознательно выезжают как можно ближе к врагу, чтобы выявить вражескую арту. На днях, подняв на несколько сотен метров свою птицу, аэроразведчики увидели, как к оккупированному Сватовому заходила колонна тяжелой вражеской техники. Накануне у самой передовой обнаружили скопления еще и их пехоты. “Полетели туда, увидели сбор пехоты. Отработали немного по ним. Командир там сказал: "Пацаны, а мы сорвали наступление немного", — говорит военнослужащий-аэроразведчик ВСУ "Слива".

Но самое главное для них, признаются аэроразведчики, поддержать – "глазами" с неба свою пехоту. Аэроразведчики утверждают: "птички" в современной войне должны висеть в небе круглосуточно. Когда координаты есть, чтобы помочь пехоте, присоединяется украинская артиллерия.

Вдоль автотрассы на Сватово сейчас проходит передовая. Хотя для освобождения райцентра в Луганской области еще придется приложить немало усилий, двигаться в том направлении украинские военные не прекращают. "Новоселовку взяли. Чуть дальше там Кузимовку, или как там - тоже зашли. А справа там, слева, лесопосадка есть – и там они сидят”, – рассказывает командир танка 92 ОМБр “Физрук”.

Читайте также:

"Хотели сами умереть от морозов": бойцы под Бахмутом рассказывают, как вагнеровцы без защиты идут под пули

Женщины усиливают штурмовые бригады "Гвардии наступления": тренировка элитных подразделений продолжается в стрессовых условиях

"Мы похожи народ, противостоящий оркам": грузины заставили отказаться от "русского" закона и берутся за партии