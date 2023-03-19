Бої за Бахмут: у Зеленського повідомили хороші новини

Плани армії Російської Федерації щодо захоплення Бахмута Донецької області провалюються. Українські Збройні сили продовжують успішно тримати місто.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"Сили оборони продовжують стримувати ворога на Сході. Їхні плани щодо окупації Бахмута зараз провалюються. Попереду - Україна", - написав представник ОП.

Бої за Бахмут

Аналітики Інституту вивчення війни не знайшли візуальних доказів тверджень росіян про окупацію низки об’єктів у Бахмуті. Вони не підтверджують слова олігарха Євгена Пригожина, що "вагнерівці" нібито вже за 600-700 метрів від адмінцентру міста.

Тим часом командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський каже, наразі найскладніша ситуація залишається саме у Бахмуті. Однак попри це, захисники продовжують досягати часткового успіху на певних ділянках.

Співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник розповів, що ЗСУ тримають оборону в місті, щоб ліквідувати там якомога більше росіян. Саме це є передумовою успішного контрнаступу.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що оборона Бахмута дозволяє знищувати "величезну кількість терористів". За його словами, рішення про продовження боїв за місто ухвалили головнокомандувач Валерій Залужний та командувач Сухопутними військами Олександр Сирський. Вони підтверджують доцільність оборони міста.

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