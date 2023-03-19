З міста Часів Яр на Донеччині евакуювали всіх дітей

З міста Часів Яр Донецької області, що розташований приблизно за десять кілометрів на захід від Бахмута, евакуювали всіх дітей.

Про це повідомили у пресслужбі військової адміністрації.

"Немає дітей в Часів Ярі, останні діти були вивезені позавчора. Спільними зусиллями військової адміністрації, поліції, Білі янголи, ми зробили цю роботу. Складно, боляче, але зробили", - розповів голова Часовоярської МВА Сергій Чауc.

До слова, в Часовому Яру та навколишніх населених пунктах раніше жило 16 тис. людей. Наразі там залишилося близько 2 тис. осіб.

До слова, голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що у Бахмуті досі залишаються 33 дитини. Також у місті є близько трьох тисяч дорослих.

Нагадаємо, очільниця Мінреінтеграції Ірина Верещук пояснила, що відмовитись від евакуації дітей з Бахмута неможливо. Дітей будуть вивозити в супроводі принаймні одного з батьків, чи опікунів. За її словами, активні бойові дії зараз тривають у 132 громадах, однак примусова евакуація поки що буде лише з Бахмута.

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