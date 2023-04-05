"Наша страна катится в ад": Трамп выступил перед поклонниками во Флориде

Политик заявил, что против него нет никаких доказательств.

Бывший президент США Дональд Трамп выступил в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде перед своими поклонниками. Туда он прилетел сразу после заседания суда в Нью-Йорке. По словам Трампа, единственное преступление, которое он совершил, – это помощь своей стране.

Выступление Трампа транслировал The Telegraph.

Трамп также заявил, что все обвинения против него являются "партизанской атакой".

"Наша страна катится в ад", — сказал он.

Трамп также негативно высказался об окружном прокуроре Манхэттене Элвине Брэгге. Он назвал его настоящим преступником. По его мнению, утечка информации в прессу должна привести к судебному преследованию или, по крайней мере, к его отставке.

Кроме того, во время выступления Дональд Трамп сказал, что вывод войск США из Афганистана является самым позорным моментом в истории страны. По его мнению, администрация Джо Байдена может привести мир к Третьей мировой ядерной войне.

"Теперь происходит массовое вмешательство в выборы в беспрецедентных масштабах", — также заявил он.

Напомним, что 30 марта в окружной прокуратуре Манхеттена обвинили бывшего президента США Дональда Трампа в связи с выплатой средств порнозвезде Сторми Дэниелс за молчание об их предполагаемой связи незадолго до президентских выборов 2016 года. Это первый подобный случай в истории Соединенных Штатов.

4 апреля Дональд Трамп прибыл самолетом в Нью-Йорк, где должно состояться служебное заседание.

Трамп не признал себя виновным ни по одному из 34 пунктов, которые были включены в обвинительное заключение. Документ ему подали 4 апреля. После оглашения обвинений Трамп покинул здание суда и сел в свой кортеж, припаркованный снаружи. Формальный арест с него был снят.

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