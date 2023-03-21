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У Харкові не виключили перегляд тривалості комендантської години

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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У Харкові не виключили перегляд тривалості комендантської години

sud.ua

Наразі питання про зміни часу комендантської години влада Харкова не розглядає.

У Харкові можуть переглянути тривалість комендантської години залежно від погодних умов та військової обстановки.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов під час спілкування з журналістами, повідомляє "Думка".

Він зазначив, що наразі питання про зміни часу комендантської години влада Харкова не розглядає.

"Наразі це питання ми не розглядаємо. Однак, звичайно, враховуючи військову обстановку, враховуючи наші погодні умови, будемо радитися і, можливо, винесемо це питання на Раду оборони і приймемо спільне колегіальне рішення, яке буде відповідати тій безпековій ситуації і тим безпековим викликам, які ми маємо", - сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що начальник Київської міської військової адміністрації підписав наказ про зміну комендантської години в місті Києві від 26 березня 2023 року. Згідно з документом, комендантська година діятиме від 00:00 до 05:00 щодня.

Крім того, ми раніше інформували, що у Херсоні та області збільшують час комендантської години. Комендантська година триватиме від 17:00 до 06:30.

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Дата публікації
Перегляди
382
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