Коли в Києві змінять час комендантської години: в КМВА дали відповідь

Начальник КМВА пояснив нам, коли і при яких умовах це можливо.

Кияни вимагають зменшити комендантську годину в столиці. Це необхідно для того, щоб у всіх мешканців була можливість дістатися додому після роботи. Відповідну петицію було розміщено на сайті петицій Київради 23 січня і вона вже набрала необхідні 6 тисяч підписів. Автор звернення запропонував скоротити комендантську годину у столиці з 0:00 до 5:00 (зараз вона триває з 23:00 до 5:00). Як альтернативу цьому автор петиції запропонував збільшити рух громадського транспорту у місті.

Тепер на петицію має відреагувати міська влада. Що саме думають з цього приводу в КМВА з’ясовував сайт ТСН.ua.

"Одна з головних функцій Київської міської військової адміністрації є забезпечення організації стабільної життєдіяльності столиці і безпека його мешканців. Невід’ємним елементом таких заходів є і залишатиметься комендантська година. Зараз її тривалість з 23:00 до 5:00. На даний момент такі часові рамки обґрунтовані вимогами безпеки громадян та сприянню виконання бойових чи службових завдань ЗСУ і правоохоронців. Ми регулярно переглядаємо питання щодо подовження комендантської години. Але таке рішення щодо скорочення тривалості комендантської години буде ухвалено лише після того як КМВА спільно з командуванням Угруповання сил і засобів оборони Києва отримають для цього всі підстави: гарантії безпеки населення, можливість виконувати оборонні заходи, службові, бойові завдання тощо.

У разі прийняття такого рішення, ми відразу повідомімо про це громадськість. Прошу усіх поставитися із розумінням. Війна не закінчилася. Загрози для столиці і її мешканців досі існують. І якщо Київ з кожен місяцем стає все більш безпечним – то це заслуга усіх структур, сил і відомств, які щоденно працюють задля вашої безпеки! І якщо для захисту і спокою людей нам потрібно буде притримуватися визначеної комендантської години – ми будемо це робити! Для вашого ж блага!", - розповів в коментарі для ТСН.ua Сергій Попко, начальник КМВА.

Він нагадує, що під час комендантської години забороняється перебувати на вулиці та в інших громадських місцях, а також переміщатись по місту транспортом або пішки.

Нагадаємо, у Бучі на Київщині спалахнув черговий скандал навколо мобілізації. У Мережу виклали відео, на якому військовослужбовці вимагали у двох чоловіків у кафе документи для перевірки. Адвокат пояснив, чи законні дії військових та що робити військовозобов'язаним у таких випадках.

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