49-річна ексдружина Віталія Кличка приголомшила шпагатом

Єгорова показала, як готується до ефіру німецьких "Танців з зірками".

Колишня дружина мера Києва Віталія Кличка, співачка Наталія Єгорова, похизувалася своїми вміннями.

Зокрема, 49-річна знаменитість в Instagram-stories показала, як в балетному залі сидить на поздовжньому шпагаті. Тим часом поруч стояв хореограф Анджей Цибіс, з яким Єгорова виступає в парі на шоу "Танці з зірками" Німеччина. Танцівник показував, як він захоплюється досягненням Наталії.

"Ви можете зробити все", - коротко підписала світлину співачка.

Наталія Єгорова з партнером по танцях / Фото: instagram.com/natalia_yegorova

Схоже, Наталія та Анджей репетирували танець, який вони готують до прямих ефірів танцювального шоу. Цілком можливо, що у новому випуску Єгорова підкорюватиме суддів та глядачів шпагатом.

Нагадаємо, у минулому випуску Наталія підкорювала не лише своїми танцювальними вміннями. Артистка вийшла на паркет у тендітній сукні з пікантним розрізом та прикувала до себе увагу глядачів.

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