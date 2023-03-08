49-летняя экс-жена Виталия Кличко ошеломила шпагатом

Егорова показала, как готовится к эфиру немецких "Танцев со звездами".

Бывшая жена мэра Киева Виталия Кличко, певица Наталья Егорова, похвасталась своими умениями.

В частности, 49-летняя знаменитость в Instagram-stories показала, как в балетном зале сидит на продольном шпагате. Тем временем рядом стоял хореограф Анджей Цибис, с которым Егорова выступает в паре на шоу "Танцы со звездами" Германия. Танцор показывал, как он восхищается достижением Натальи.

"Вы можете сделать все", — коротко подписала фотографию певица.

Наталья Егорова с партнером по танцах / Фото: instagram.com/natalia_yegorova

Похоже, Наталья и Анджей репетировали танец, который готовят к прямым эфирам танцевального шоу. Вполне возможно, что в новом выпуске Егорова будет покорять судей и зрителей шпагатом.

Напомним, в прошлом выпуске Наталья покоряла не только своими танцевальными умениями. Артистка вышла на паркет в хрупком платье с пикантным разрезом и приковала к себе внимание зрителей.

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