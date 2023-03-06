В Раде предлагают разрешить выезд мужчинам за границу, но при условии

Такой выезд должен согласовываться с территориальными центрами комплектования и социальной поддержки.

Народные избранники предлагают разрешить выезжать за границу в условиях военного положения студентам, спортсменам и другим гражданам, не подлежащим мобилизации.

Об этом говорится в законопроектах №9075 и №9074.

Внесенные изменения в законодательство обеспечат возможность украинским студентам иностранных вузов (мужского пола) и другим категориям граждан, не подлежащих мобилизации в особый период, свободно выезжать за границу.

Однако такой выезд должен быть согласован с территориальными центрами комплектования и социальной поддержки.

В случае, если человек хочет уехать за границу, он должен взять на себя официально обязанность вернуться в Украину не позднее истечения срока, на который он не подлежит мобилизации в соответствии с нормами действующего законодательства (или в течение 30 дней после выезда за границу).

"Спортсмены и другие военнообязанные, желающие выехать за границу для участия в международных спортивных мероприятиях (тренеры, врачи, представители команд), должны дополнительно предоставить письмо-подтверждение от центрального органа исполнительной власти или национальной федерации по виду спорта по выезду на международный спортивный мероприятие", — указано в сообщении.

К уважительным причинам возвращения в Украину позже разрешенного срока входит: запрет на выезд из страны пребывания; стихийные бедствия, крушения, аварии; нахождение на стационарном лечении; выполнение задач в интересах Украины; другие обстоятельства, препятствующие выезду из страны пребывания.

Мобилизация в Украине

Военнообязанные лица с инвалидностью какой-либо группы не подлежат призыву военную службу во время мобилизации.

В Буче на Киевщине военнослужащие требовали у двух мужчин в кафе документы для проверки. Видео инцидента, случившегося в центре города, обсуждают в Сети.

В Украине мужчинам призывного возраста для выезда за границу во время военного положения нужно иметь документ, подтверждающий право на получение отсрочки от призыва.

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