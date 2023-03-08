Последнее интервью Героя: легендарный "Да Винчи" о том, от чего зависит победа Украины

Коцюбайло подчеркивал, что россиян нельзя недооценивать. Несмотря на то, что они разбиты, но у врага есть еще ресурс – и человеческий, и техники, и оружия.

Легендарный боец, герой Украины Дмитрий Коцюбайло с позывным "Да Винчи" накануне своей гибели дал свое последнее интервью изданию "ЦензорНет", опубликованное после смерти отважного защитника.

В частности, Да Винчи говорил, от чего зависит победа Украины над агрессоркой-Россией.

"Хотели за три дня покорить Украину, а уже год идет полномасштабная война. Не ожидал Путин, что такое сопротивление будет, что его войска будут убивать кругом: на улицах, в лесах, городах, поселках. Его войска жгут нещадно, убивают. Поэтому он постоянно меняет целые спецоперации. Хотел взять полУкраины – не получилось. Давайте тогда Донбасс присоединим. То, что есть, потому что и это промахаем. Поэтому он и начинает угрожать ядерным оружием", – говорил Коцюбайло.

Он подчеркивал, что россиян нельзя недооценивать. Несмотря на то, что они разбиты, но у врага есть еще ресурс – и человеческий, и техники, и оружия.

"Сейчас Путин ищет союзников, кто будет снабжать его этой техникой и оружием. Он не даст заднюю, не смирится с тем, что есть. Он готов воевать много лет", – предупреждал Коцюбайло.

По мнению Героя, победа Украины, конечно, зависит от того, насколько нас будет поддерживать Америка и Европа, сколько будут давать нам техники и боеприпасов.

"Хотя знаете... Вооружение – это хорошо, но все зависит от людей. Наши люди самые лучшие. Чему-то научатся, что-нибудь сделают. Поэтому мы и победим", – был убежден Дмитрий.

Напомним, что вчера, 7 марта в боях под Бахмутом погиб легендарный боец, герой Украины Дмитрий Коцюбайло с позывным "Да Винчи".

Президент Владимир Зеленский назвал погибшего Героя "человеком-символом и человеком-храбростью". Он напомнил, что Дмитрий – один из самых молодых героев Украины.

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