Останнє інтерв’ю Героя: легендарний "Да Вінчі" про те, від чого залежить перемога України

Коцюбайло наголошував, що росіян не можна недооцінювати. Незважаючи на те, що вони розбиті, але у ворога ще є ресурс – і людський, і техніки, і зброї.

Легендарний боєць, герой України Дмитро Коцюбайло з позивним "Да Вінчі" напередодні своєї загибелі дав своє останнє інтерв'ю виданню "ЦензорНет", яке було опубліковае після смерті відважного захисника.

Зокрема, "Да Вінчі" говорив, від чого залежить перемога України над агресоркою-Росією.

"Хотіли за три дні підкорити Україну, а вже рік триває повномасштабна війна. Не очікував Путін, що такий опір буде, що його війська будуть вбивати кругом: на вулицях, в лісах, містах, селищах. Його війська палять нещадно, вбивають. Тому він постійно змінює цілі спецоперації. Хотів взяти пів України – не вийшло. Давайте тоді Донбас приєднаємо. Те, що є, бо і це промахаємо. Тому він і починає погрожувати ядерною зброєю", – говорив Коцюбайло.

Він наголошував, що росіян не можна недооцінювати. Незважаючи на те, що вони розбиті, але у ворога ще є ресурс – і людський, і техніки, і зброї.

"Зараз Путін шукає союзників, хто буде постачати йому цю техніку і зброю. Він не дасть задню, не змириться з тим, що є. Він готовий воювати багато років", – попереджав Коцюбайло.

На думку Героя, перемога України звісно залежить від того, наскільки нас буде підтримувати Америка та Європа, скільки будуть давати нам техніки і боєприпасів.

"Хоча знаєте... Озброєння – це добре, але все залежить від людей. Наші люди найкращі. Будь-чого навчаться, будь-що зроблять. Тому ми і переможемо", – був переконаний Дмитро.

Нагадаємо, що вчора, 7 березня у боях під Бахмутом загинув легендарний боєць, герой України Дмитро Коцюбайло з позивним "Да Вінчі".

Президент Володимир Зеленський назвав загиблого Героя "людиною-символом і людиною-хоробрістю". Він нагадав, що Дмитро – один із наймолодших героїв України.

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