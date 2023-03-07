Зеленский обратился к украинцам: отметил героев, вспомнил о "Да Винчи" и пленных

Президент заверил, что государство помнит каждый уголок своей территории в оккупации и каждого гражданина в неволе. Все они будут освобождены.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на гибель известного бойца Дмитрия Коцюбайло, отметил работу украинских военных и прокомментировал обмен пленными.

Об этом глава государства сказал в видеообращении 7 марта.

Напомним, что в бою под Бахмутом 7 марта погиб Герой Украины, доброволец, боец 67-й отдельной механизированной бригады, комбат Дмитрий Коцюбайло с позывным "Да Винчи".

Также читайте Под Бахмутом во время обстрела погиб комбат львовских десантников

"С 14-го года защищал нашу независимость, достоинство нашего народа. Один из самых молодых героев Украины. Один из тех, чья личная история, характер, смелость навеки стали историей, характером и смелостью Украины", — высказался президент.

Он заверил, что Украина всегда будет помнить своих героев: "Наша память о них не погибнет. Сгинет этот враг, пришедший в Украину".

Глава государства также обратился к бойцам 67 бригады: "Воины, слава вашей храбрости! Все украинцы, кто сражается за Бахмут, слава вашему героизму!"

Зеленский отметил за результаты 10-ю отдельную горно-штурмовую бригаду, 56-ю отдельную мотопехотную, 93-ю и 54-ю отдельные механизированные бригады.

"Морпехи "Тридцатьпятки", десантники 79-й десантно-штурмовой бригады, 55-я артиллерийская бригада, наши пушкари. Слава вам, воины! Наши пограничники, Нацгвардия, разведка, силы безопасности, действующие на донбасских направлениях... Слава всем, кто дает результат Украине там, где продолжаются самые жестокие битвы! Каждому солдату, сержанту, офицеру, генералу, которые вместе со своими бойцами в боях, – слава!" – заявил президент.

Он заверил, что делается все, чтобы как можно быстрее освободить Украину, как можно быстрее поставить историческую точку на попытках лишить свободы государство и его людей: "Этой цели подчинена вся деятельность нашего государства, каждого и каждого помогающего".

Зеленский поблагодарил всю команду, занимающуюся обменами пленными.

"130 воинов удалось вернуть домой из российского плена. И все 130 – рядовые и сержанты. Армия, ВМС, Нацгвардия, пограничники, другие части сил обороны. Так же, как и о каждом уголке нашей страны, который находится в оккупации, мы помним про каждого нашего человека, который находится в российской неволе. Освободим всех", – заверил глава государства.

Он поблагодарил всех бойцов на передовой, кто осознает, насколько важно пополнять обменный фонд для Украины.

"Ка бы там ни было, мы должны выстоять. Как бы там ни было, мы должны помнить обо всех наших героях", — подчеркнул украинский лидер.

Герой Украины "Да Винчи" погиб под Бахмутом - срочное обращение Зеленского

Напомним, накануне президент рассказал, что на Ставке прямо задал вопрос генералу Александру Сырскому и главнокомандующему ВСУ генералу Валерию Залужному о том, какой они видят дальше оборонную операцию на Бахмутском направлении. Оба генерала ответили: не отходить и усиливаться.

Заметим, в ВСУ официально заявили, что враги хвастаются своими сомнительными успехами в районе Бахмута, но на самом деле под городом – "фабрика смерти для российских оккупантов".

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.