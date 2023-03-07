Под Бахмутом во время обстрела погиб комбат львовских десантников

Андрею Луканюку было 34 года.

На Бахмутском направлении при обстреле погиб командир львовских десантников майор Андрей Луканюк.

Об этом сообщила 80 отдельная десантно-штурмовая бригада ДШВ ВСУ.

"С грустью сообщаем, что 6 марта во время выполнения боевого задания в населенном пункте Часив Яр Бахмутского района Донецкой области в результате вражеского артиллерийского обстрела КСП аэромобильного батальона погиб командир аэромобильного батальона майор Луканюк Андрей Валерьевич", — сообщили побратимы.

Фото: 80 отдельная десантно-штурмовая бригада ДШВ ВСУ

Андрей Луканюк родился в селе Годы-Добродовка Ивано-Франковской области. В ряды украинской армии вступил в 2014 году. С тех пор активно участвовал в боевых действиях на самых горячих направлениях фронта. Был участником боевых действий:

за Луганский аэропорт,

Дебальцево,

Красногоровка,

Широкино.

Андрей Луканюк формировал 3 батальонную тактическую группу 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады. С 2014 года занял должность командира роты. Был участником боевых действий за Луганский аэропорт, Дебальцево, Красногоровку, Широкино.

В 2022 году майор Андрей Луканюк стал командиром аэромобильного батальона 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Побратимы бойца отмечают, что Андрей Луканюк "был настоящим примером военной доблести и славы".

"Андрей Валерьевич был офицером которого уважали, он был настоящим примером военной доблести и славы. Требовательный и справедливый", – написали в пресс-службе 80 ОДШБр.

Добавим, что 7 марта стало известно о гибели легендарного бойца Дмитрия Коцюбайло с позывным "Да Винчи".

ТСН писал подробности о пути героя.

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