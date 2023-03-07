Під Бахмутом під час обстрілу загинув комбат львівських десантників

На Бахмутському напрямку під час обстрілу загинув командир львівських десантників майор Андрій Луканюк.

Про це повідомила 80 окрема десантно-штурмова бригада ДШВ ЗСУ.

"З сумом повідомляємо, що 6 березня під час виконання бойового завдання у населеному пункті Часів Яр Бахмутського району Донецької області внаслідок ворожого артилерійського обстрілу КСП аеромобільного батальйону загинув командир аеромобільного батальйону майор Луканюк Андрій Валерійович", – повідомили побратими.

Фото: 80 окрема десантно-штурмова бригада ДШВ ЗСУ

Андрій Луканюк народився у селі Годи-Добродівка, що на Івано-Франківщині. До лав української армії вступив у 2014 році. Відтоді брав активну участь у бойових діях на найгарячіших напрямках фронту. Був учасником бойових дій:

за Луганський аеропорт,

Дебальцево,

Красногорівку,

Широкине.

Андрій Луканюк формував 3 батальйонну тактичну групу 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. З 2014 року обійняв посаду командира роти. Був учасником бойових дій за Луганський аеропорт, Дебальцево, Красногорівку, Широкине.

У 2022 році майор Андрій Луканюк став командиром аеромобільного батальйону 80 окремої десантно-штурмової бригади.

Побратими бійця зазначають, що Андрій Луканюк "був справжнім прикладом військової доблесті та слави".

"Андрій Валерійович був офіцером якого поважали, він був справжнім прикладом військової доблесті та слави. Вимогливий та справедливий", – написали у пресслужбі 80 ОДШБр.

Додамо, що 7 березня стало відомо про загибель легендарного бійця Дмитра Коцюбайла з позивним "Да Вінчі".

ТСН писав подробиці про шлях героя.

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