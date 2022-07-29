На війні з окупантами загинув відомий поет Гліб Бабіч

Бабіч є автором текстів багатьох відомих пісень. У 2014-2019 роках він уже захищав Україну від російської навали.

На війні з російськими окупантами загинув відомий поет, співзасновник ГО "Брати по зброї" Гліб Бабіч.

Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

"У бою загинув Гліб Бабіч. Поет, пісняр, військовий, блогер. Будьте прокляті окупанти. Вічна слава!", – зазначив він.

Волонтер Юрій Бірюков так прокоментував смерть побратима:

"Обожнюю твій талант і розум, винахідливість та буркотіння, працелюбство і лінощі. Обожнюю твою наполегливість змусити мене слухати твої пісні, які я не сприймаю, та слухаю і визнаю талант…

Обожнюю твою нудність, за допомогою якої ти змушував мене “хоботити” твоїй бригаді всяке. Правильно, адже твій позивний “Лєнтяй” – тобі треба було термосити мене. Ти умів.

Обожнюю твої проєкти, які тепер будуть пам’яттю про тебе. “Локі”… Ти так хотів довести цей проєкт до розуму, та не встиг.

Тільки не надумайте писати: “Герої не вмирають”, дуже прошу. Хоча… Так. Герої не вмирають. Вони, блін, гинуть. І ти нині загинув”.

Зазначимо, що у 2014-2019 роках Гліб Бабіч брав участь в Антитерористичної операції і Операції об’єднаних сил. На передову "Лєнтяй", пішов під час третьої хвилі мобілізаці.Пройшов шість бойових ротацій. До нападу РФ у 2014 році займався бізнесом.

Бабіч є автором текстів багатьох відомих пісень, зокрема відомої пісні "Подай зброю" гурту Kozak System. В одному з інтер'ю він розповідав, що пише вірші з самого дитинства, як тільки навчився читати.

Раніше повідомлялося, що польський боєць MMA загинув на Донбасі, захищаючи Україну від російських окупантів.

Читайте також: