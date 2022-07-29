Ворог хоче дотягнути до зими: Карась пояснив, яка зараз мета у Росії

За словами військового, зараз у російських окупантів немає можливостей наступати задля взяття якихось стратегічних цілей, навіть для оперативних.

На початку повномасштабного вторгнення плани кремля були очевидні – захопити нашу державу. Однак зараз, коли ЗСУ дають потужну відсіч окупантові, важко здогадатись, чого загарбники очікують тепер.

Військовослужбовець Збройних Сил України Євген Карась розповів про єдину мету російських загарбників, яка в них є зараз.

Про це Карась повідомив "24 каналу".

За словами Карася, зараз у російських окупантів немає можливостей наступати задля взяття якихось стратегічних цілей, навіть для оперативних. Водночас бачимо, що про Краматорськ у них вже взагалі не мовиться, а деякі російські військові обурені захопленням Вуглегірської ТЕС, мовляв, навіщо вона їм, якщо від неї майже нічого не залишилось.

Ідея російських окупантів полягає в тому, що зараз треба втримати хоч щось, що вони загарбали ціною таких величезних втрат. Тобто будь-якими способами зберегти вже награбоване. Крім того, дотягнути до зими, аби потім "пищати" і як завгодно виміняти в України "Мінськ-3".

Як наголосив Карась, це єдина ідея, яка залишилась у російських окупантів. Він зауважив, що вони хочуть дотягнути до зими будь-якими способами, щоб Збройні Сили України не так швидко наступали, щоб українці хотіли вже миру тощо.

Окупанти хочуть дотриматись до зими, бо думають, що тоді ми не наступатимемо, почнуть вимагати "Мінськ-3".

Військовослужбовець пояснив, що до того моменту російські військові підтягнуть нових "ванюшок". Крім того, ймовірно, росіяни сподіваються, що Європа вже втомиться, побільшає економічних проблем (як в Росії, так і в України), тож можна буде говорити про якісь "мирні домовленості", адже це все, що у них залишилось.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з американськими конгресменами в Києві повідомив, що найближчі 3-6 тижнів стануть вирішальними у звільненні окупованих територій, зокрема йдеться про південні регіони.

З Днем української державності - Звернення Зеленського за 28 липня

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