Могут ли в Украине мобилизовывать лиц с инвалидностью: объяснение адвоката

Человек с инвалидностью в случае получения повестки должен явиться в местный ТЦК и СП.

Военнообязанные лица с инвалидностью какой-либо группы не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации.

Об этом заявила адвокат Виктория Кравченко в своем YouTube-канале.

По ее словам, признанные в установленном порядке лицами с инвалидностью или в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья на срок до шести месяцев (с последующим продлением ВЛК), не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации.

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Она уточнила, что речь идет и о первой, и о второй, и о третьей группе инвалидности. В то же время, согласно норме, срок отсрочки достигает 6 месяцев с последующим прохождением ВЛК.

"Это означает, что отсрочка может быть предоставлена и на неделю, и на месяц и на полгода, вплоть до полугода", — сказала она.

Юрист отметила, что гражданин с инвалидностью в случае получения повестки должен явиться в местный ТЦК и СП и предоставить соответствующие документы.

"Это означает, что отсрочка может быть предоставлена и на неделю, и на месяц и на полгода, вплоть до полугода подряд... Лица с инвалидностью во время мобилизации могут быть призваны на военную службу по их согласию и только по месту жительства", — добавила специалист.

Напомним, глава Минобороны Алексей Резников сообщил, что план по мобилизации в Украине, объявленный с момента введения военного положения, еще не завершили, а у Генштаба есть потребности в военных.

Как сообщалось, мужчины с ограниченной годностью во время действия военного положения и общей мобилизации не имеют права пересекать границу.

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