"План незавершен": Резников оценил мобилизационную потребность ВСУ

План по мобилизации в Украине, объявленный с момента введения военного положения, еще не завершен, а у Генштаба есть потребности военных.

Об этом глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил в интервью LIGA.net.

Резников пояснил, что задание военкомам по мобилизации определяет Генеральный штаб ВСУ, а Минобороны только осуществляет контроль и "мечтает превратить бумажную смесь на цифровой продукт".

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"У Генштаба есть потребность. Он четко знает необходимое количество водителей, стрелков, операторов, артиллеристов, снайперов. Генштаб определяет задачи военкомам: план и категории специалистов. Минобороны только осуществляет контроль и мечтает превратить бумажную смесь на цифровизированный продукт. У нас есть этот продукт, он разработан. Мы просто не успели до конца внедрить. Это будет один из вызовов Виталия (Виталий Дейнега, заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития. — Ред.)", — пояснил Резников.

Отвечая на вопрос, как он оценивает мобилизационную потребность ВСУ, министр подчеркнул, что "мобилизационный план, объявленный с момента имплементации парламентом указа президента о введении военного положения, еще не завершен".

Кроме того, Резников отметил, что Украина жила годами в "парадигме, что на нас никто не нападет", а во многих университетах военная кафедра была формальностью. Поэтому, по словам главы Минобороны, его коллеги-министры обороны из других стран предлагают Украине лидерские курсы младших командиров, средних командиров и сержантов, поскольку "именно сержанты – это скелет армии".

"Вопрос лидерства, в частности в армии, стоит в каждой стране. Я это слышу от коллег-министров обороны. Они предлагают нам лидерские курсы младших командиров, средних командиров и сержантов. Ведь именно сержанты – это скелет армии. Мы чуть ли не 30 лет жили в парадигме, что на нас никто не нападет. И для многих "вузов" военная кафедра была формальностью", — сказал глава Минобороны, говоря о подходе к отбору на мобилизацию.

Как сообщалось, мужчины с ограниченной годностью во время действия военного положения и общей мобилизации не имеют права пересекать границу.

Подробно о том, какое наказание предусмотрено за игнорирование повестки для уточнения данных, читайте здесь.

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