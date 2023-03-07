У Києві продають букет квітів за ціною квартири: фото

На одному з профільних сайтів продавці квітів пропонують купити одним букетом одразу 3500 білих троянди за 430 тис. грн.

Незважаючи на дискусії навколо 8 березня, вже сьогодні, 7 березня, біля квіткових лавок спостерігалось пожвавлення. Наприклад, у Києві продавці тюльпанів протягом дня пропонували свій товар за ціною від 33 грн. до 70 грн. за одну квітку, не виключаючи того, що завтра зранку ціни будуть дещо вищими.

Проте найдорожчий букет, який можна було побачити на Бесарабському ринку, продавець пропонував за 15 тис. грн. Як побачив журналіст ТСН.ua, букет налічував більше двох десятків квітів, переважно – троянд. Композиція оформлена в біло-рожевих тонах. За словами продавця, у нього і букети за нижчими цінами – по 7500, 8500 та 12 тис. грн.

Як виявилось, цей букет – зовсім не найдорожчий з тих, який пропонується в столиці.

Фото: ТСН.ua

На одному з профільних сайтів продавці квітів пропонують купити одним букетом одразу 3500 білих троянди за 430 тис. грн. Як бонус пропонують покупцеві безкоштовну доставку.

В перерахунку на валюту ця сума дорівнює 11 тис. доларів США. За таку саму ціну, як виявилось, на профільному сайті пропонують купити смарт-квартиру в центрі Борисполя Київської області.

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