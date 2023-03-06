Правительство назначило Кривоноса директором НАБУ

Правительство на внеочередном заседании 6 марта назначило Семена Кривоноса директором Национального антикоррупционного бюро.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

"Только что на внеочередном заседании назначили руководителем бюро Семена Кривоноса. Этому процессу предшествовал прозрачный конкурс, по итогам которого комиссия, которая, в частности, состояла и из международных партнеров, определила трех кандидатов на должность директора НАБУ", — написал он.

Теперь Украина выполнила все семь рекомендаций ЕС, определенных при получении статуса кандидата.

Семен Кривонос: что о нем известно

Семен Кривонос родился 16 января 1983 года в Мариуполе (40 лет).

Окончил Национальный аграрный университет по специальности "Агрономия". Окончил Национальную академию государственного управления при Президенте Украины по специальности "Государственное управление" и получил квалификацию магистра государственного управления. Также окончил Национальный университет биоресурсов и природопользования по специальности "Правоведение", получил квалификацию специалиста права.

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Занимал должности в Голосеевской районной государственной администрации Киева, Обуховском горрайонном управлении юстиции, Главном управлении юстиции в Киевской области. Возглавлял отдел координации деятельности в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество, работал заместителем начальника Одесской таможни.

В 2016 году выиграл конкурс на должность директора Одесского территориального управления НАБУ, однако от должности отказался. Вернулся работать в таможню.

Также работал старшим юридическим советником в Международной организации развития права (IDLO), осуществлял адвокатскую деятельность индивидуально, а затем в составе адвокатского объединения. Был исполняющим обязанности директора государственного предприятия "Племінний завод "Плосковський". По совместительству работал юрисконсультантом в КП "Київблагоустрій".

С 2020 по 2021 год был председателем общественной организации "Офис простых решений и результатов".

С 2021 года занимает должность Председателя Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Украины (ДИАГ), созданной после ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции.

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