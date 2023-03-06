Уряд призначив Кривоноса директором НАБУ

Уряд на позачерговому засіданні 6 березня призначив Семена Кривоноса директором Національного антикорупційного бюро.

Про це повідомив прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Щойно на позачерговому засіданні призначили очільником бюро Семена Кривоноса. Цьому процесу передував прозорий конкурс, за підсумками якого комісія, що, зокрема, складалась і з міжнародних партнерів, визначила трьох кандидатів на посаду директора НАБУ", - написав він.

Тепер Україна виконала всі сім рекомендацій ЄС, які були визначені при отримані статусу кандидата.

Семен Кривоніс: що про нього відомо

Семен Кривоніс народився 16 січня 1983 року у Маріуполі (40 років).

Закінчив Національний аграрний університет за спеціальністю "Агрономія". Закінчив Національну академію державного управління при Президентові України за спеціальністю "Державне управління" та отримав кваліфікацію магістра державного управління. Також закінчив Національний університет біоресурсів та природокористування за спеціальністю "Правознавство", отримав кваліфікацію спеціаліста права.

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Обіймав посади у Голосіївській районній державній адміністрації Києва, Обухівському міськрайонному управлінні юстиції, Головному управлінні юстиції у Київській області. Очолював відділ координації діяльності у сфері державної реєстрації прав на нерухоме майно, працював заступником начальника Одеської митниці.

У 2016 році виграв конкурс на посаду директора Одеського територіального управління НАБУ, однак від посади відмовився. Повернувся працювати до митниці.

Також працював старшим юридичним радником у Міжнародній організації з розвитку права (IDLO), здійснював адвокатську діяльність індивідуально, а потім у складі адвокатського об'єднання. Був виконувачем обов'язків директора державного підприємства "Племінний завод "Плосковський". За сумісництвом працював юрисконсультантом у КП "Київблагоустрій".

Від 2020 до 2021 року був головою громадської організації "Офіс простих рішень та результатів".

Від 2021 року обіймає посаду Голови Державної інспекції архітектури та містобудування України (ДІАГ), створеної після ліквідації Державної архітектурно-будівельної інспекції.

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