В метро Харькова задержали львовянина с гранатой

Зачем мужчина принес гранату в метро, устанавливают правоохранители.

На станции метро в Харькове полицейские задержали 23-летнего жителя Дрогобыча Львовской области, который имел при себе гранату Ф-1.

Об этом сообщил глава Управления национальной полиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

По факту хранения боеприпасов правоохранители открыли уголовное производство. Корпус гранаты у мужчины изъяли. Зачем он носил ее с собой в метро – устанавливаются.

Напомним, в Харьковской области на российской мине подорвался автомобиль. Четыре мужчины, находившиеся в автомобиле, погибли.

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