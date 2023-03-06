В Польше случайно обнаружили клад в глиняном кувшине

Вблизи села Занювка (Польша) обнаружили огромное сокровище, спрятанное в глиняном кувшине.

Об этом пишет Heritage Daily.

Археологи исследовали найденные монеты и заявили, что их намеренно спрятали в кувшине, а затем в земле. Всего в нем было 1 тысяча крон и литовских шелягов (боратинок) 17 века.

Общий вес клада — 3 кг. Он состоит из нескольких слоев монет в кувшине, которые со временем спрессовались, 115 из них разбрасывалось в результате сельскохозяйственной деятельности, 62 сильно окислились.

Все еще остается загадкой, кто спрятал клад. Однако исследователи утверждают, что его можно считать определенным свидетельством беспорядков, связанных с периодами конфликтов на этой территории.

Напомним, в Германии кладоискатель с помощью металлоискателя наткнулся на находку: 800-летний клад золотых украшений и монет. Среди артефактов были особенные вещи – византийские серьги и монета в исламском стиле.

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