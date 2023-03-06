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Отсрочка от мобилизации: как оформить в ТЦК

Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
94
Время на прочтение
2 мин
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Отсрочка от мобилизации: как оформить в ТЦК

Отсрочка от моиблазции — как оформить

Порядок действий при оформлении отсрочки в ТЦК читайте в материале ТСН.ua

Чтобы подтвердить отсрочку от мобилизации нужно обратиться в ТЦК

Во время визита в ТЦК с целью уточнения данных, чтобы подтвердить свое право на отсрочку, нужно подать в ТЦК заявление на отсрочку от призыва и документы или их заверенные копии, подтверждающие это право. Полный список документов, которые необходимо подавать, можно узнать в ТЦК и следует подготовить их заранее и иметь при себе на случай доставки в ТЦК.

В заявлении указываются паспортные данные заявителя, просьба предоставить отсрочку в соответствии со ст. 23 закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации», дата и подпись.

Заявление призывника регистрируется в журнале входящей корреспонденции ТЦК. После чего комиссия ТЦК рассматривает заявление и принимает решение о предоставлении отсрочки.

Какие документы об отсрочке получает в ТЦК призывник

После принятия решения о предоставлении отсрочки военнообязанный должен получить выписку из книги протоколов, в которой должны быть указаны ФИО, дата рождения призывника, основания на которой предоставляется отсрочка, номер и дата протокола отсрочки, а также ФИО и подписи членов комиссии.

На руки военнообязанному выдают справку о предоставлении отсрочки со штампом в военном билете или временном удостоверении. Именно этот документ и предъявляется по требованию о наличии отсрочки.

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Дата публикации
Просмотры
94
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