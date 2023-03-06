Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Відстрочення від мобілізації: як оформити в ТЦК

Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
Перегляди
421
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Відстрочення від мобілізації: як оформити в ТЦК

Відстрочення від моіблазції - як оформити

Порядок дій при оформленні відстрочення в ТЦК читайте в матеріалі ТСН.ua

Щоб підтвердити відстрочення від мобілізації потрібно звернутись до ТЦК

Під час візити до ТЦК з метою уточнення даних, щоб підтвердити своє право на відстрочку  потрібно подати у ТЦК заяву на відстрочку від призову та документи або їх завірені копії, які підтверджують це право. Про повний список документів, які необхідно подавати, можна дізнатися в ТЦК та варто підготувати їх заздалегідь та мати при собі на випадок доставлення  до ТЦК.

У заяві вказуються паспортні дані заявника, прохання надати відстрочку відповідно до ст. 23 закону  «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», дата, і підпис. 

Заява призовника реєструється у журналі вхідної кореспонденції ТЦК. Після чого комісія ТЦК розглядає заяву та ухвалює рішення щодо надання відстрочки.

 Які документи про відстрочення отримує у ТЦК призовник

 Після ухвалення рішення щодо надання відстрочки військовозобов'язаний повинен отримати виписку з книги протоколів, в якій повинні бути зазначені ПІБ, дата народження призовника, підстави на якій надається відстрочка, номер і дата протоколу відстрочення, а також ПІБ і підписи членів комісії.

На руки  військовозобов'язаному видають довідку про надання відстрочки зі штампом у військовому квитку або тимчасовому посвідченні. Саме цей документ і пред’являється на вимогу про наявність відстрочки.

Читайте також:

.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
421
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація