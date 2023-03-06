Відстрочення від мобілізації: як оформити в ТЦК

Щоб підтвердити відстрочення від мобілізації потрібно звернутись до ТЦК

Під час візити до ТЦК з метою уточнення даних, щоб підтвердити своє право на відстрочку потрібно подати у ТЦК заяву на відстрочку від призову та документи або їх завірені копії, які підтверджують це право. Про повний список документів, які необхідно подавати, можна дізнатися в ТЦК та варто підготувати їх заздалегідь та мати при собі на випадок доставлення до ТЦК.

У заяві вказуються паспортні дані заявника, прохання надати відстрочку відповідно до ст. 23 закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», дата, і підпис.

Заява призовника реєструється у журналі вхідної кореспонденції ТЦК. Після чого комісія ТЦК розглядає заяву та ухвалює рішення щодо надання відстрочки.

Які документи про відстрочення отримує у ТЦК призовник

Після ухвалення рішення щодо надання відстрочки військовозобов'язаний повинен отримати виписку з книги протоколів, в якій повинні бути зазначені ПІБ, дата народження призовника, підстави на якій надається відстрочка, номер і дата протоколу відстрочення, а також ПІБ і підписи членів комісії.

На руки військовозобов'язаному видають довідку про надання відстрочки зі штампом у військовому квитку або тимчасовому посвідченні. Саме цей документ і пред’являється на вимогу про наявність відстрочки.

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