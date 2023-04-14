Что будет с курсом валют до конца 2023 года и стоит ли сейчас покупать доллары: эксперт рассказал

В какой валюте лучше хранить средства во время войны и выгодно ли покупать золото.

Во время войны экономика страны переживает сложные времена. Многих интересует вопрос, стоит ли вкладывать средства в иностранную валюту? Эксперты советуют покупать доллары и евро, если у людей есть возможность. Хотя некоторые склоняются к мнению, что во время войны этого не следует делать, а лучше инвестировать в товары первой необходимости или покупать военные облигации.

В то же время эксперты отмечают, что гривня несколько укрепилась за счет финансовой помощи от западных партнеров. Сейчас курс гривны к доллару и официальный, и рыночный практически сравнялся. Но следует помнить, что во время войны возможны большие курсовые колебания, они возникают внезапно и не поддаются рациональному анализу, так что можно прогореть.

Александр Савченко, профессор, ректор Международного института бизнеса

Сайт ТСН.ua поинтересовался у эксперта, стоит ли обменивать гривны на доллары во время войны, каким может быть курс гривны к доллару на конец этого года и после войны.

Эти и другие вопросы мы задали Александру Савченко, профессору, ректору Международного института бизнеса.

Стоит ли украинцам во время войны обменивать гривны на доллары?

Гривневые депозиты сейчас дают 15-16%, а долларовые максимум – 1-2%. То есть каждый человек при этом должен оценить для себя риск девальвации гривны. Если он будет больше 12-13%, то нужно менять, а если люди верят, что такой девальвации не будет, то обменивать на доллары не нужно. А что будет в реальности, зависит от двух важных факторов – международной помощи и наших успехов на фронте. Если Украина проведет успешное наступление и будет вероятно окончание войны в этом году, то гривна удержит свои позиции где-то около 37 гривен за доллар. А если будут какие-то неудачи или ошибки в экономической политике, популистские решения, то гривна может продолжить девальвацию.

Вы можете спрогнозировать, каким будет курс доллара до конца года?

Мой прогноз таков – гривна до конца года будет от 36 до 45 гривен за доллар, где-то в таком коридоре. А что будет в реальности – зависит от правильной экономической политики, помощи западных партнеров и успехов на фронте. Эти три важных фактора будут формировать реальный курс доллара до конца года.

Как вы думаете, стоит ли сейчас покупать военные облигации?

Могу сказать, что у военных облигаций доходность больше и они не облагаются налогом. В любом случае, это выгоднее, чем депозиты. Но есть нюанс со сроками выплаты. Там они очень продолжительны – год, полтора, два года. Поэтому если у людей есть такая возможность и их это не пугает, то можно покупать военные облигации, у них доходность больше. В то же время стоит помнить – чем длиннее срок инвестиции, тем больше рисков. А если война не закончится, и будет ее продолжение? В таком случае вероятность девальвации увеличится, к сожалению.

Каким будет курс евро до конца этого года?

Думаю, что будет такая же пропорция, как сейчас. У нас евро формируется через кросс-курс – сначала гривна к доллару, а затем перечисляется в евро. Поэтому все будет зависеть от позиции доллара и евро. Думаю, что статус-кво здесь будет держаться, это довольно естественно происходит. Но стоит помнить, что у евро есть одна проблема, оно дает меньшую доходность чем доллар. Если по доллару можно получить доход 1.2, то по евро максимум – 0,1.

Каким может быть курс доллара после войны? Чего ждать украинцам, какой вы можете дать прогноз?

После войны, а мы все уверены в нашей победе, нам предстоят положительные изменения. Мы можем закончить войну с курсом, например, в 40 гривен за доллар. А через несколько месяцев после победы гривна начнет усиливаться. То есть курс будет 38, а затем и 36 за доллар. Объясню почему: предполагается большой приток иностранных инвестиций. Повторюсь, это при условии, если правительство будет проводить адекватную экономическую и налоговую политику, а также у нас будет действовать верховенство закона. Сейчас у нас такого нет, пока есть только шараханье из стороны в сторону, а сама экономическая политика неадекватна. Сейчас нас спасает политика Национального банка и Минфина, неплохо идут монетарные и макроэкономические процессы, а вот налоговая, таможня, поддержка бизнеса почти на нуле, нет дерегуляции. В такую экономику инвестировать частный бизнес не будет.

Какой выход из этой ситуации вы предлагаете? Что нужно менять?

Система нуждается в радикальном очищении от людей, которые проводят неадекватную политику. Это агенты влияния России, которые в этом бесспорно задействованы, а еще коррупционеры, просто идиоты и популисты вместе с ними. Эта "гремучая смесь" блокирует любые серьезные инвестиции в Украину. Наша страна 30 лет была наименее привлекательным государством для инвестиций. Поэтому здесь нам нужна тоже победа над этой "гремучей смесью", как и на фронте. Без этого, к сожалению, успеха не будет, потому что мы и дальше останемся экономическими изгоями.

А в какой валюте вы советуете лучше хранить деньги во время войны?

Для каждого человека есть своя стратегия, как хранить средства. У кого мало денег, стоит хранить их в гривне. А у кого их больше, то я бы советовал часть переводить в доллары. У кого их еще больше, нужно разбивать на доллары, гривны и евро. Гривну нужно тратить в первую очередь. А когда вы видите, что идет тенденция к усилению гривны, то следует в первую очередь тратить доллары. То есть, это такая творческая стратегия. Сейчас курсы валют сильно зависят от политики. Если бы доминировали экономические факторы, можно было бы давать четкие прогнозы. Но когда в экономику вмешивается политика, очень трудно что-то прогнозировать.

Есть ли смысл сейчас во время войны инвестировать средства в драгоценные металлы?

Конечно, те люди, которые могут себе позволить держать деньги более 2-3 лет, могут инвестировать средства в золото – это долгосрочные инвестиции. Просто надо понимать, что если вы покупаете золото, то трансакционные расходы будут не менее 10% процентов, а иногда и больше стоимости золота. Когда вы его приобретаете, то теряете 5% и столько же, когда продаете – такова комиссия. Если вы приобретаете драгоценный металл на несколько лет, то эти потери перекроются, а если всего на полгода, то, скорее всего, нет.

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