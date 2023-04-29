Курс доллара в Украине: эксперт дал прогноз на начало мая

В Украине в начале мая курс доллара будет находиться в пределах от 37,20 до 38,40 гривен за один доллар.

Об этом говорится в прогнозе аналитика Алексея Козырева.

По его словам, безналичный доллар в этот период по-прежнему будет колебаться от 36,56 до 36,93 гривен за доллар. Аналитик объясняет, что происходит это благодаря НБУ, ведь сейчас он активно продает валюту почти каждый день.

"Это (продажа – Ред.) будет продолжаться. Проблемы по нашему экспорту в страны Европы и по "зерновому коридору" остаются и будут влиять на то, что Нацбанку нужно будет закрывать вот этот дефицит валюты", — отметил эксперт.

В обменниках финкомпаний стоимость валюты будет в пределах от 37,35 до 38,15 гривны за доллар, прогнозирует Козырев.

Он также отмечает, что наличный евро в банках до 3 мая будет в коридоре от 40,20 до 42,00 гривен за евро, а в обменниках — от 40,50 до 41,90 гривен за евро.

Напомним, эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Алексей Кущ считает, что не будет причин для того, чтобы в Украине произошло резкое падение национальной валюты. По словам эксперта, курс доллара в Украине в ближайшее время может вырасти не более чем на 10%, и никак не достигнет отметок 46 или 50 гривен за доллар.

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