Контрнаступление ВСУ предусматривает освобождение Крыма – Зеленский

Владимир Зеленский подчеркнул, что контрнаступление зависит от скорости поставки оружия и его объемов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинское контрнаступление предусматривает освобождение ВСУ временно оккупированного Крыма.

Об этом глава государства рассказал в интервью скандинавским СМИ, пишет Yle.

По словам президента, одной из целей контрнаступления является освобождение украинского полуострова. Однако успех Украины в значительной степени зависит от продолжения снабжения Западом оружия.

"Мы хотим спасти как можно больше жизней, поэтому количество оружия имеет большое значение", — подчеркнул Зеленский.

Президент Украины также подчеркнул, что российские войска с каждым днем ​​теряют мотивацию и боятся последствий своего отступления.

"Они боятся нас, а также последствий, если они отступят", – сказал он.

Несмотря на свои надежды на успех, он также предупредил, что война может занять годы или даже десятилетия.

"Другим странам дешевле сейчас поддержать Украину, чем увеличивать риски третьей мировой войны", – резюмировал Зеленский.

Контрнаступление Украины

На днях президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Вооруженные силы Украины готовятся к предстоящему контрнаступлению и подчеркнул, что он будет.

Руководство представительств российских госкомпаний во временно оккупированном Крыму получило указание готовиться к эвакуации. Соответствующая информация поступает как из государственных банков, так и Крымской железной дороги, что свидетельствует о комплексных мероприятиях по подготовке. В частности, эвакуироваться должны не только представители "верхушки", но и их семьи. Россияне маскируют это под "оплачиваемый отпуск".

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что союзники не должны рассматривать предстоящее контрнаступление Украины как битву, которая решит судьбу войны с Россией. Он назвал финалом – освобождение всей территории Украины.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что подготовка к украинскому контрнаступлению завершается.

А заместитель министра обороны Украины Анна Маляр подчеркнула, что определенные действия на фронте по контрнаступлению украинских военных уже происходят.

Читайте также: