В разведке Британии назвали цель ракетной атаки россиян 28 апреля

В результате ракетного удара по многоэтажке в Умани был почти полностью уничтожен один подъезд.

Армия РФ 28 апреля совершила ракетную атаку по всей территории Украины. Российские обстрелы могут свидетельствовать о том, что Россия перестала использовать дальнобойные удары.

О Министерстве обороны Великобритании информирует в Twitter.

В разведке отмечают, что в этой волне было выпущено меньше ракет, чем зимой, и вряд ли она была направлена на энергетическую инфраструктуру Украины.

Кроме того, в сводке говорится, что существует реальная возможность того, что Россия пыталась перехватить недавно поступившие в Украину украинские резервные части и военные поставки.

"Россия использует неэффективный процесс нацеливания и отдает приоритет предполагаемой военной необходимости перед предотвращением сопутствующих потерь, включая гибель мирных жителей", — отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, российские кафиры в ночь на 28 апреля нанесли очередной массированный ракетный удар по территории Украины. По всей стране была объявлена воздушная тревога, взрывы раздавались в Николаеве, Умани, Днепре и Киеве.

По состоянию на сегодняшний день, на 06:00, в Умани в результате российской ракетной атаки погибли 23 человека, из них 4 ребенка.

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