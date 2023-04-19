"Определенные действия уже происходят" — Маляр о контрнаступлении ВСУ

Министерство обороны не будет объявлять о начале контрнаступления Вооруженных сил Украины, однако определенные действия на фронте уже происходят.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказала заместитель министра обороны Украины Ганна Маляр, пишет "Укринформ".

"Не будет такого дня, когда Вооруженные Силы скажут: Завтра начинаем контрнаступление. Это невозможно в условиях войны, потому что это секретная информация. Это планы Вооруженных сил, которые мы не имеем права в публичном пространстве обсуждать, в том числе и сами военные их не обсуждают", — подчеркнула она.

Однако, по словам Маляр, определенные контрнаступательные действия уже происходят.

"Говорить узко о контрнаступлении – это некорректно. Потому что это огромный комплекс различных действий и мероприятий, которые сейчас осуществляют ВСУ. Прежде всего, подготовка людей к комплексу действий. И к оборонительным, и к наступательным, но все вместе можно назвать контрнаступательными мерами", — добавила заместитель министра.

Маляр также пояснила, что решения о контрнаступательных действиях принимаются за очень короткий срок, а не за месяц или за два или за полгода. А военное руководство имеет несколько планов, из которых будут выбирать с учетом ситуации.

Напомним, в секретных документах Пентагона СМИ нашли дату начала контрнаступления Вооруженных сил Украины – 30 апреля.

В США подчеркнули, что следующие недели и месяцы будут критическими для Украины.

Издание Financial Times со ссылкой на три источника сообщило, что у Украины заканчиваются ракеты для ПВО, поэтому на Западе опасаются срыва контрнаступления.

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