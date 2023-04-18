Следующие недели и месяцы будут критическими для Украины — Белый дом

Следующие недели и месяцы будут критическими для Украины. Соединенные Штаты постараются обеспечить Киев всем "необходимым".

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби в интервью CNN.

"Мы знаем, что следующие недели и месяцы будут критичны для Украины. Мы хотим быть уверенными в том, что передаем им те возможности, которые им понадобятся", — сказал он.

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Джон Кирби подчеркнул, что военная помощь Украине со стороны США продолжится.

Напомним, ранее Данилов заявлял, что Украина перед предстоящим контрнаступлением получает оружие от партнеров, однако есть определенные задержки. Он также информировал, что не все партнеры откликнулись.

Заметим, по словам министра обороны Алексея Резникова, Запад не предоставляет Украине все необходимое вооружение из-за давно утратившей актуальность "догмы" — не провоцировать Россию.

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