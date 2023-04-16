Запланированные даты поставки вооружений Украине не будут соблюдены – нардеп

Партнеры не смогут послать Украине военное вооружение и боеприпасы в запланированные даты.

Об этом в эфире Radio NV заявил народный депутат и член комитета ВР по вопросам нацбезопасности Сергей Рахманин, комментируя заявление президента Владимира Зеленского о контрнаступлении.

"Там есть и объективные, и субъективные сложности. Объективные заключаются в том, что средства поражения, вооружения нужно довезти, доставить в Украину так, чтобы максимально его обезопасить. Субъективные – они, к сожалению, не новые и я об этом говорил, и не только я, потому что наши партнеры, когда они брали на себя соответствующие обязательства, они немного переоценили свои силы", – сказал Рахманин.

По словам народного депутата, техническое состояние определенного количества систем вооружения, в первую очередь танков Leopard 2 различных модификаций, не соответствуют нормам для бронированной техники, используемой на поле боя. Именно поэтому поставка танков не произойдет так быстро, как это должно было быть.

Рахманин также сказал, что есть проблемы с поставкой боеприпасов – как советского образца, запасы которых по всему миру иссякают, так и натовских 155 миллиметровых снарядов, на которых работает определенное количество артиллерийских систем, использующих Вооруженные силы Украины.

"Как раз, в принципе, и усилия наших партнеров, и усилия чиновников, должностных лиц-украинцев как раз направлены на то, чтобы максимально сделать более интенсивными и ритмичными эти поставки. В чем-то ситуация выравнивается. Но, к большому сожалению, скажем так, я думаю, что об этом можно говорить, потому что об этом говорят уже вслух, в том числе и украинские чиновники, и об этом пишут и западная пресса, об этом сегодня упоминали, например, The Washington Post, в принципе те даты поставок вооружений, которые планировали раньше, они, к сожалению, не будут соблюдены", — резюмировал нардеп.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что ВСУ пока не может начать контрнаступление, которое было запланировано на весну 2023 года. Для этого Украине необходимо дополнительное оружие, в частности, боеприпасы и истребители.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление ВСУ может начаться уже в ближайшее время. Соединенные Штаты поддерживают планы украинского военного командования.

Читайте также: