Заплановані дати постачання озброєнь Україні дотримані не будуть – нардеп

Партнери не зможуть надіслати Україні військове озброєння та боєприпаси у заплановані дати.

Про це в ефірі Radio NV заявив народний депутат та член комітету ВР з питань нацбезпеки Сергій Рахманін, коментуючи заяву прездента Володимира Зеленського про контрнаступ.

"Там є і об'єктивні, і суб'єктивні складнощі. Об'єктивні полягають в тому, що засоби ураження, озброєння потрібно довезти, доправити до України так, щоб максимально його убезпечити. Суб'єктивні – вони, на жаль, не нові і я про це говорив, і не тільки я, тому що наші партнери, коли вони брали на себе відповідні зобов’язання, вони трохи переоцінили свої сили", – сказав Рахманін.

За словами народного депутата, технічний стан певної кількості систем озброєння, в першу чергу, танків Leopard 2 різних модифікацій, не відповідають нормам для броньованої техніки, яка використовується на полі бою. Саме тому постачання танків не відбудеться так швидко, як це мало бути.

Рахманін також сказав, що є проблеми з постачанням боєприпасів – як радянського зразка, запаси яких в усьому світі вичерпуються, так і натовських 155 міліметрових снарядів, на яких працює певна кількість артилерійських систем, які використовують Збройні сили України.

"Якраз, в принципі, і зусилля наших партнерів, і зусилля чиновників, посадовців-українців як раз спрямовані на те, щоб максимально зробити інтенсивнішими і ритмічнішими ці постачання. В чомусь ситуація вирівнюється. Але, на превеликий жаль, скажімо так, я думаю, що про це можна говорити, тому що про це говорять уже вголос, в тому числі і українські посадовці, і про це пишуть і західна преса, про це сьогодні згадували, наприклад, The Washington Post, в принципі ті дати постачання озброєнь, які планували раніше, вони, на жаль, дотримані не будуть", - резюмував нардеп.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявляв, що ЗСУ наразі не може розпочати контрнаступ, який було заплановано на весну 2023 року. Для цього Україні потрібна додаткова зброя, зокрема, боєприпаси та винищувачі.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що контрнаступ ЗСУ може розпочатися вже найближчим часом. Сполучені Штати підтримують плани українського військового командування.

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