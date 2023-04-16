В Дубае пожар в жилом доме унес жизни 16 человек

В дубайском эмирате Рас-эль-Хайма в субботу, 15 апреля, вспыхнул масштабный пожар в одной из квартир жилого дома, в результате которого погибли 16 человек и девять получили ранения.

Об этом пишет Khaleej times.

Власти опечатали дом и близлежащие здания по соображениям безопасности.

Жители квартала рассказали, что стали свидетелями пожара на четвертом этаже, который, по их мнению, вызвал неисправный кондиционер.

"Мы сначала заметили огонь, который ограничивался горением кондиционера. Однако через несколько минут мы услышали удар... вероятно, взрыв конденсатора переменного тока. Вскоре огонь распространился, и мы увидели клубы дыма", — рассказал очевидец.

Жители нижних этажей спасались от пожара по лестнице. А людей, проживавших на четвертом этаже и выше, спасатели доставали с помощью лестниц и веревок.

Напомним, в Судане во время военного переворота загорелся украинский самолет (видео).

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