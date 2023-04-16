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В Индии в прямом эфире застрелили бывшего политика и его брата

В Индии в прямом эфире застрелили бывшего политика и его брата

Фото: Associated Press

Злоумышленники уже задержаны.

В Индии убили бывшего политика Атика Ахмеда, осужденного за похищение человека. Вместе с ним был застрелен его брат в прямом эфире, когда они разговаривали с журналистами в Праяградже в штате Уттар-Прадеш. После инцидента трех мужчин, выдававших себя за журналистов, было арестовано.

Об этом сообщает BBC.

Ахмед и его брат были под стражей в связи с обвинениями в убийстве главного свидетеля убийства депутата Раджу Пала в 2005 году.

После убийства Ахмеда главный министр штата Уттар-Прадеш приказал провести судебное расследование и запретил массовое собрание в районах штата.

Этот случай напоминает о проблемах, связанных с преступностью и коррупцией в политике Индии, а также о необходимости борьбы с этими явлениями, пишет издание.

Напомним, бывший премьер Японии Синдзо Абэ, на которого 8 июля 2022 года было совершено покушение, скончался в реанимации в результате полученного огнестрельного ранения.

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