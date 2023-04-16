Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Пасхальный обмен пленными: домой вернулись 130 украинцев

Пасхальный обмен пленными: домой вернулись 130 украинцев

Фото: Андрей Ермак/Facebook

Состоялся очередной крупный обмен пленными.

Украина в рамках пасхального обмена пленными вернула еще 130 человек. Он проходил в последние дни в несколько этапов.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Среди освобожденных украинцев — военные, пограничники, нацгвардейцы, моряки и сотрудники Государственной специальной службы транспорта.

©

Домой вернулись рядовые и попавшие в плен сержанты на Бахмутском, Соледарском, Запорожском и Херсонском направлениях.

Ранее стало известно об очередном обмене пленными из РФ, в результате которого Киеву удалось вернуть 100 украинцев — военные, моряки, пограничники, нацгвардейцы.

Предварительный обмен пленными состоялся 3 апреля, тогда удалось освободить 12 человек: 10 военных и двух гражданских.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
2278
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация