Пасхальный обмен пленными: домой вернулись 130 украинцев

Украина в рамках пасхального обмена пленными вернула еще 130 человек. Он проходил в последние дни в несколько этапов.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Среди освобожденных украинцев — военные, пограничники, нацгвардейцы, моряки и сотрудники Государственной специальной службы транспорта.

Домой вернулись рядовые и попавшие в плен сержанты на Бахмутском, Соледарском, Запорожском и Херсонском направлениях.

Ранее стало известно об очередном обмене пленными из РФ, в результате которого Киеву удалось вернуть 100 украинцев — военные, моряки, пограничники, нацгвардейцы.

Предварительный обмен пленными состоялся 3 апреля, тогда удалось освободить 12 человек: 10 военных и двух гражданских.

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