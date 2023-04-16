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Что нужно брать с собой, если вас мобилизовали

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
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Время на прочтение
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Что нужно брать с собой, если вас мобилизовали

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

В Украине продолжается военное положение, а вместе с ним - и мобилизация. Поэтому украинцам советуют подготовиться и иметь дома собранный чемодан с необходимыми вещами.

Украинцам, которые могут получить повестку во время мобилизации, советуют подготовить перечень вещей, которые могут понадобиться на фронте или в тылу. Такой чемодан со всем необходимым нужно держать дома на случай, если вас коснется призыв в Вооруженные силы.

ТСН.ua расскажет, какие вещи нужно брать с собой во время мобилизации.

Ситуация с обеспечением в разных воинских частях разнится. Однако есть базовый комплект вещей, предоставляемых гражданам, которых призвали. Обычно это форма, каска, бронежилет и иногда баул или рюкзак.

“Впрочем, все равно бывают моменты, когда, например, не хватает бронежилетов на всех призывников или кто-то сомневается в надежности выданной защиты или просто не подходит размер. В таком случае боец или покупают вещи сами, или с помощью волонтеров. Руководители воинских частей часто и сами официально обращаются к волонтерам, когда понимают, что их подразделению не хватает необходимого оборудования или снаряжения”, — пишет Zaxid.net со ссылкой на участвовавшего в войне бойца ВСУ, а ныне работающего в службе связей с общественностью Территориальной обороны Владимир Дегтярев.

Мы же список необходимых вещей во время мобилизации для удобства разобьем на блоки. В первую очередь нужно позаботиться об одежде и обуви. Не лишним будет подготовить тактическую обувь — это кроссовки, ботинки или берцы, пишет "Суспільне". Обратите внимание на то, что нужно брать сезонную, демисезонную или мультисезонную обувь.

Кроме того:

  • Резиновые тапочки.
  • Высокие резиновые сапоги.
  • Несколько пар носков с антибактериальной пропиткой и без синтетики.
  • Несколько пар стельок.
  • Несколько пар нижнего белья.
  • Несколько комплектов термобелья. Важно покупать ту, которая хорошо выводит влагу и сохраняет тепло. Обратите внимание на синтетическую или шерстяную.
  • Два комплекта формы из уставного пикселя.
  • В случае дождя или втра — пончо.
  • Тактические перчатки. Обратите внимание на те, кто защищает от порезов и выдерживает высокие температуры.
  • Камуфляжная панама или кепка, шапка или балаклава для зимы.
  • Тактическая маскировочная сетка на голову.

Средства личной гигиены и медикаменты

  • Активированный уголь.
  • Антибиотики и антибактериальные препараты.
  • Средство для остановки кровотечения.
  • Жгут из резины или несколько турникетов.
  • Обезболивающие и жаропонижающие средства.
  • Стерильные бинты, вата, индивидуальный перевязочный пакет.
  • Средство для отпугивания насекомых.
  • Зеленка, йод, 3% перекись водорода для обеззараживания ран.
  • Лейкопластырь с хлопковым основанием.
  • Зубная паста, несколько зубных щеток в чехлах.
  • Туалетное мыло (2-3 шт.)
  • Женские прокладки.
  • Мыло хозяйственное (1-2 шт.) или жидкое мыло.
  • Туалетная бумага.
  • Бритва обычная или одноразовые станки, гель для бритья.
  • Полотенце.
  • Крем для увлажнения и крем для защиты от солнца.
  • Кусачки для ногтей.
  • Антисептик.
  • Салфетки сухие и влажные.
  • Платок для носа.

Какие нужны инструменты

  • Складной нож.
  • Мультитул.
  • Сложная ложка-вилка.
  • Карабины разных размеров.
  • Сложная лопата.
  • Рубило.
  • Маленькие и большие мусорные пакеты.
  • Газовая горелка.
  • Железная кружка.
  • Веревка.
  • Батарейки.
  • Несколько фонариков.
  • Супер клей.
  • Иглы/нити.

Какая нужная амуниция

Командир роты ТРО Петр в комментарии "Суспільному" также напомнил о том, что с собой нужно брать по возможности и амуницию. Он подчеркивает, что позаботиться на всякий случай нужно о бронежилете и плитах к нему четвертого класса НАТО.

"Я предпочитаю качественную плитоноску с легкими керамическими плитами и максимальным классом защиты, который человек может найти. Потому что в активных действиях все остальное и таскать тяжело и работать мешает. Впрочем, если двигаться не надо, то можно и натянуть на себя все эти дополнительные защитные элементы — на шею, руки, пах, бока", — говорит Петр.

Также нужны:

  • Военный шлем с баллистической защитой.
  • Тактические защитные очки-маска.
  • Тактический противогаз рассчитан на длительное использование в любых погодных условиях.
  • Спальник.
  • Туристический коврик.
  • Средства для чистки оружия – специальные салфетки, очистители-обезжириватели, оружейная смазка.
  • Тактическая аптечка.
  • Какая нужная еда
  • Высококалорийная еда, шоколад. Еды должно быть с собой хотя бы на несколько дней.
  • Вода и емкость в которой ее носить (например, фляга).
  • Чай, кофе, сгущенка, сухофрукты, орехи.

Напомним, что война в Украине, которая продолжается уже больше года, может заставить власть объявить полную мобилизацию.

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Просмотры
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