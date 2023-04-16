Что нужно брать с собой, если вас мобилизовали

В Украине продолжается военное положение, а вместе с ним - и мобилизация. Поэтому украинцам советуют подготовиться и иметь дома собранный чемодан с необходимыми вещами.
Украинцам, которые могут получить повестку во время мобилизации, советуют подготовить перечень вещей, которые могут понадобиться на фронте или в тылу. Такой чемодан со всем необходимым нужно держать дома на случай, если вас коснется призыв в Вооруженные силы.
ТСН.ua расскажет, какие вещи нужно брать с собой во время мобилизации.
Ситуация с обеспечением в разных воинских частях разнится. Однако есть базовый комплект вещей, предоставляемых гражданам, которых призвали. Обычно это форма, каска, бронежилет и иногда баул или рюкзак.
“Впрочем, все равно бывают моменты, когда, например, не хватает бронежилетов на всех призывников или кто-то сомневается в надежности выданной защиты или просто не подходит размер. В таком случае боец или покупают вещи сами, или с помощью волонтеров. Руководители воинских частей часто и сами официально обращаются к волонтерам, когда понимают, что их подразделению не хватает необходимого оборудования или снаряжения”, — пишет Zaxid.net со ссылкой на участвовавшего в войне бойца ВСУ, а ныне работающего в службе связей с общественностью Территориальной обороны Владимир Дегтярев.
Мы же список необходимых вещей во время мобилизации для удобства разобьем на блоки. В первую очередь нужно позаботиться об одежде и обуви. Не лишним будет подготовить тактическую обувь — это кроссовки, ботинки или берцы, пишет "Суспільне". Обратите внимание на то, что нужно брать сезонную, демисезонную или мультисезонную обувь.
Кроме того:
- Резиновые тапочки.
- Высокие резиновые сапоги.
- Несколько пар носков с антибактериальной пропиткой и без синтетики.
- Несколько пар стельок.
- Несколько пар нижнего белья.
- Несколько комплектов термобелья. Важно покупать ту, которая хорошо выводит влагу и сохраняет тепло. Обратите внимание на синтетическую или шерстяную.
- Два комплекта формы из уставного пикселя.
- В случае дождя или втра — пончо.
- Тактические перчатки. Обратите внимание на те, кто защищает от порезов и выдерживает высокие температуры.
- Камуфляжная панама или кепка, шапка или балаклава для зимы.
- Тактическая маскировочная сетка на голову.
Средства личной гигиены и медикаменты
- Активированный уголь.
- Антибиотики и антибактериальные препараты.
- Средство для остановки кровотечения.
- Жгут из резины или несколько турникетов.
- Обезболивающие и жаропонижающие средства.
- Стерильные бинты, вата, индивидуальный перевязочный пакет.
- Средство для отпугивания насекомых.
- Зеленка, йод, 3% перекись водорода для обеззараживания ран.
- Лейкопластырь с хлопковым основанием.
- Зубная паста, несколько зубных щеток в чехлах.
- Туалетное мыло (2-3 шт.)
- Женские прокладки.
- Мыло хозяйственное (1-2 шт.) или жидкое мыло.
- Туалетная бумага.
- Бритва обычная или одноразовые станки, гель для бритья.
- Полотенце.
- Крем для увлажнения и крем для защиты от солнца.
- Кусачки для ногтей.
- Антисептик.
- Салфетки сухие и влажные.
- Платок для носа.
Какие нужны инструменты
- Складной нож.
- Мультитул.
- Сложная ложка-вилка.
- Карабины разных размеров.
- Сложная лопата.
- Рубило.
- Маленькие и большие мусорные пакеты.
- Газовая горелка.
- Железная кружка.
- Веревка.
- Батарейки.
- Несколько фонариков.
- Супер клей.
- Иглы/нити.
Какая нужная амуниция
Командир роты ТРО Петр в комментарии "Суспільному" также напомнил о том, что с собой нужно брать по возможности и амуницию. Он подчеркивает, что позаботиться на всякий случай нужно о бронежилете и плитах к нему четвертого класса НАТО.
"Я предпочитаю качественную плитоноску с легкими керамическими плитами и максимальным классом защиты, который человек может найти. Потому что в активных действиях все остальное и таскать тяжело и работать мешает. Впрочем, если двигаться не надо, то можно и натянуть на себя все эти дополнительные защитные элементы — на шею, руки, пах, бока", — говорит Петр.
Также нужны:
- Военный шлем с баллистической защитой.
- Тактические защитные очки-маска.
- Тактический противогаз рассчитан на длительное использование в любых погодных условиях.
- Спальник.
- Туристический коврик.
- Средства для чистки оружия – специальные салфетки, очистители-обезжириватели, оружейная смазка.
- Тактическая аптечка.
- Какая нужная еда
- Высококалорийная еда, шоколад. Еды должно быть с собой хотя бы на несколько дней.
- Вода и емкость в которой ее носить (например, фляга).
- Чай, кофе, сгущенка, сухофрукты, орехи.
Напомним, что война в Украине, которая продолжается уже больше года, может заставить власть объявить полную мобилизацию.
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