Что нужно брать с собой, если вас мобилизовали

В Украине продолжается военное положение, а вместе с ним - и мобилизация. Поэтому украинцам советуют подготовиться и иметь дома собранный чемодан с необходимыми вещами.

Украинцам, которые могут получить повестку во время мобилизации, советуют подготовить перечень вещей, которые могут понадобиться на фронте или в тылу. Такой чемодан со всем необходимым нужно держать дома на случай, если вас коснется призыв в Вооруженные силы.

ТСН.ua расскажет, какие вещи нужно брать с собой во время мобилизации.

Ситуация с обеспечением в разных воинских частях разнится. Однако есть базовый комплект вещей, предоставляемых гражданам, которых призвали. Обычно это форма, каска, бронежилет и иногда баул или рюкзак.

“Впрочем, все равно бывают моменты, когда, например, не хватает бронежилетов на всех призывников или кто-то сомневается в надежности выданной защиты или просто не подходит размер. В таком случае боец или покупают вещи сами, или с помощью волонтеров. Руководители воинских частей часто и сами официально обращаются к волонтерам, когда понимают, что их подразделению не хватает необходимого оборудования или снаряжения”, — пишет Zaxid.net со ссылкой на участвовавшего в войне бойца ВСУ, а ныне работающего в службе связей с общественностью Территориальной обороны Владимир Дегтярев.

Мы же список необходимых вещей во время мобилизации для удобства разобьем на блоки. В первую очередь нужно позаботиться об одежде и обуви. Не лишним будет подготовить тактическую обувь — это кроссовки, ботинки или берцы, пишет "Суспільне". Обратите внимание на то, что нужно брать сезонную, демисезонную или мультисезонную обувь.

Кроме того:

Резиновые тапочки.

Высокие резиновые сапоги.

Несколько пар носков с антибактериальной пропиткой и без синтетики.

Несколько пар стельок.

Несколько пар нижнего белья.

Несколько комплектов термобелья. Важно покупать ту, которая хорошо выводит влагу и сохраняет тепло. Обратите внимание на синтетическую или шерстяную.

Два комплекта формы из уставного пикселя.

В случае дождя или втра — пончо.

Тактические перчатки. Обратите внимание на те, кто защищает от порезов и выдерживает высокие температуры.

Камуфляжная панама или кепка, шапка или балаклава для зимы.

Тактическая маскировочная сетка на голову.

Средства личной гигиены и медикаменты

Активированный уголь.

Антибиотики и антибактериальные препараты.

Средство для остановки кровотечения.

Жгут из резины или несколько турникетов.

Обезболивающие и жаропонижающие средства.

Стерильные бинты, вата, индивидуальный перевязочный пакет.

Средство для отпугивания насекомых.

Зеленка, йод, 3% перекись водорода для обеззараживания ран.

Лейкопластырь с хлопковым основанием.

Зубная паста, несколько зубных щеток в чехлах.

Туалетное мыло (2-3 шт.)

Женские прокладки.

Мыло хозяйственное (1-2 шт.) или жидкое мыло.

Туалетная бумага.

Бритва обычная или одноразовые станки, гель для бритья.

Полотенце.

Крем для увлажнения и крем для защиты от солнца.

Кусачки для ногтей.

Антисептик.

Салфетки сухие и влажные.

Платок для носа.

Какие нужны инструменты

Складной нож.

Мультитул.

Сложная ложка-вилка.

Карабины разных размеров.

Сложная лопата.

Рубило.

Маленькие и большие мусорные пакеты.

Газовая горелка.

Железная кружка.

Веревка.

Батарейки.

Несколько фонариков.

Супер клей.

Иглы/нити.

Какая нужная амуниция

Командир роты ТРО Петр в комментарии "Суспільному" также напомнил о том, что с собой нужно брать по возможности и амуницию. Он подчеркивает, что позаботиться на всякий случай нужно о бронежилете и плитах к нему четвертого класса НАТО.

"Я предпочитаю качественную плитоноску с легкими керамическими плитами и максимальным классом защиты, который человек может найти. Потому что в активных действиях все остальное и таскать тяжело и работать мешает. Впрочем, если двигаться не надо, то можно и натянуть на себя все эти дополнительные защитные элементы — на шею, руки, пах, бока", — говорит Петр.

Также нужны:

Военный шлем с баллистической защитой.

Тактические защитные очки-маска.

Тактический противогаз рассчитан на длительное использование в любых погодных условиях.

Спальник.

Туристический коврик.

Средства для чистки оружия – специальные салфетки, очистители-обезжириватели, оружейная смазка.

Тактическая аптечка.

Какая нужная еда

Высококалорийная еда, шоколад. Еды должно быть с собой хотя бы на несколько дней.

Вода и емкость в которой ее носить (например, фляга).

Чай, кофе, сгущенка, сухофрукты, орехи.

Напомним, что война в Украине, которая продолжается уже больше года, может заставить власть объявить полную мобилизацию.

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