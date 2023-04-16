Що потрібно брати з собою, якщо вас мобілізували

В Україні продовжується військовий стан, а разом з ним — і мобілізація. Тому українцям радять підготуватися та мати вдома зібрану валізу з необхідними речами.

Українцям, які потенційно можуть отримати повістку під час мобілізації, радять підготувати перелік речей, які можуть знадобитися на фронті або в тилу. Таку валізу зі всим необхідним потрібно тримати вдома на випадок, якщо вас торкнеться призов до Збройних сил.

ТСН.ua розповість, які речі потрібно брати з собою під час мобілізації.

Ситуація із забезпеченням в різних військових частинах відрізняється. Проте є базовий комплект речей, які надають громадянам, яких призвали. Зазвичай це форма, каска, бронежилет та іноді баул чи рюкзак.

“Втім все одно бувають моменти, коли, наприклад, не вистачає бронежилетів на всіх призовників або ж хтось сумнівається у надійності виданого захисту чи просто не підходить розмір. У такому випадку боєць чи бійчиня або купують речі самі, або за допомогою волонтерів. Керівники військових частин часто і самі офіційно звертаються до волонтерів, коли розуміють, що їхньому підрозділу бракує необхідного обладнання чи спорядження”, - пише Zaxid.net з посиланням на боєця ЗСУ, який брав участь у війні, а нині працює у службі зв'язків з громадськістю Територіальної оборони Володимир Дегтярьов.

Ми ж перелік необхідних речей під час мобілізації для зручності розіб’ємо на блоки. В першу чергу потрібно подбати про одяг та взуття. Не зайвим буде підготувати тактичне взуття — це кросівки, черевики або берці, пише “Суспільне”. Зверніть увагу на те, що потрібно брати саме сезонне, демісезонне або мультисезонне взуття.

Окрім того:

Гумові капці.

Високі гумові чоботи.

Декілька пар шкарпеток з антибактеріальним просоченням та без синтетики.

Декілька пар устілок.

Декілька пар нижньої білизни.

Декілька комплектів термобілизни. Важливо купувати ту, яка добре виводить вологу і зберігає тепло. Зверніть увагу на синтетичну або вовняну.

Два комплекти форми з уставного пікселю.

На випадок дощу чи втру — пончо.

Тактичні рукавички. Зверніть увагу на ті, які захищають від порізів та витримують високі температури.

Камуфляжная панама або кепка, шапка чи балаклава для зими.

Тактична маскувальна сітка на голову.

Засоби особистої гігієни та медикаменти

Активоване вугілля.

Антибіотики та антибактеріальні препарати.

Засіб для зупинки кровотечі.

Джгут з гуми або декілька турнікетів.

Знеболювальні та жарознижувальні засоби.

Стерильні бинти, вата, індивідуальний перев’язувальний пакет.

Засіб для відлякування комах.

Зеленка, йод, 3% перекис водню для знезараження ран.

Лейкопластир з бавовняною основою.

Зубна паста, декілька зубних щіток у чохлах.

Туалетне мило (2-3 шт.)

Жіночі прокладки.

Мило господарське (1-2 шт.) або рідке мило.

Туалетний папір.

Бритва звичайна або одноразові станки, гель для бриття.

Рушник.

Крем для зволоження і крем для захисту від сонця.

Кусачки для нігтів.

Антисептик.

Серветки сухі та вологі.

Хустка для носа.

Які потрібні інструменти

Складний ніж.

Мультитул.

Складна ложка-виделка.

Карабіни різних розмірів.

Складна лопата.

Рубило.

Маленькі та великі сміттєві пакети.

Газовий пальник.

Залізна кружка.

Мотузка.

Батарейки.

Кілька ліхтариків.

Супер клей.

Голки/нитки.

Яка потрібна амуніція

Командир роти ТРО Петро в коментарі “Суспільному” також нагадав про те, що з собою потрібно брати по змозі і амуніцію. Він наголошує на тому, что подбати про всяк випадок потрібно про бронежилет та плити до нього четвертого класу НАТО.

"Я віддаю перевагу якісній плитоносці з легкими керамічними плитами та максимальним класом захисту, який людина може знайти. Бо в активних діях все решта і тягати важко і працювати заважає. Утім, якщо рухатись не треба то можна і натягнути на себе всі ці додаткові захисні елементи — на шию, руки, пах, бока", — каже Петро.

Також потрібні:

Військовий шолом з балістичним захистом.

Тактичні захисні окуляри-маска.

Тактичний протигаз, розрахований на тривале використання у будь-яких погодних умовах.

Спальник.

Туристичний килимок.

Засоби для чистки зброї — спеціальні серветки, очисники-знежирювачі, збройове мастило.

Тактична аптечка.

Яка потрібна їжа

Висококалорійна їжа, шоколад. Їжі має бути з собою хоча б на кілька днів.

Вода і місткість у якій її носити (наприклад, фляга).

Чай, кава, згущене молоко, сухофрукти, горіхи.

Нагадаємо, що війна в Україні, яка триває вже понад рік, може змусити владу оголосити повну мобілізацію.

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