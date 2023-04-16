Імпортозаміщення по-російськи: в РФ відкрили аналог "IKEA" з білоруськими товарами

Товари для фейкової IKEA виробляють у Білорусі.

У Москві відкрили перший магазин Swed House – аналог IKEA, товари для якого виробляють у Білорусі.

Про це пишуть пропагандистські ЗМІ РФ.

"У цьому закладі можна придбати аналоги товарів шведського ретейлера IKEA, який пішов із внутрішнього ринку РФ у зв'язку з міжнародними санкціями", - пишуть пропагандисти.

Протягом року в Москві збираються відкрити ще 10 магазинів Swed House.

У Swed House представлені товари для кухні, текстиль і меблеві аксесуари, як передбачається, вироблені на фабриках в СНД, які раніше співпрацювали з IKEA.

Нагадаємо, влітку 2022 року шведська компанія IKEA вирішила повністю піти із Росії.

У жовтні минулого року стало відомо, що компанія звільнила 10 тисяч працівників в РФ.

У березні 2023 року IKEA продала свій останній виробничий майданчик у Росії – меблеву фабрику в Новгородській області.

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