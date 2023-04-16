Збройне протистояння в Судані: кількість загиблих зросла

У Судані кількість загиблих внаслідок збройнго протистояння між армією (SAF) і Силами швидкого реагування (RSF) під час спроби державного перевороту зросла до 25 людей.

Про це інформує агенція Reuters.

Увечері суботи армія завдала удару по базі, що належить RSF, у місті Омдурман, яке знаходиться неподалік Хартум, столиці Судану.

"Профспілка лікарів Судану повідомила про щонайменше 25 убитих і 183 поранених у боях, що спалахнули в суботу між військовими та RSF", - йдеться в повідомленні.

Представники Сил швидкого реагування стверджували, що вони нібито захопили президентський палац, резиденцію головнокомандувача армії, державну телестанцію та аеропорти в Хартумі, Мерове, Ель-Фаширі та штаті Західний Дарфур. Армія ж цю інформацію спростувала.

Військово-повітряні сили Судану наказали мешканцям залишатися вдома під час проводення так званої аерофотозйомку активності RSF. У штаті Хартум закрили школи, банки й державні установи.

Нагадаємо, у суботу, 15 квітня, в Судані сталася третя спроба державного перевороту за останні чотири роки. ТСН.ua зібрав усе, що відомо про ситуацію в африканській країні.

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