Ізраїльтяни вийшли на масові протести через судову реформу

У найбільшій демонстрації, яка відбулася в Тель-Авіві, взяли участь понад 100 тисяч людей.

У суботу, 15 квітня, ізраїльтяни вийшли на чергову демонстрацію проти судової реформи, запропонованої урядом Беньяміна Нетаньяху.

На вулиці десятків міст вийшли близько пів мільйона людей, повідомляє The Times of Israel із посиланням на організаторів.

Найбільший протест відбувся у Тель-Авіві, у ньому взяли участь понад 100 тисяч людей. Громадяни вийшли на вулиці і в багатьох інших містах держави.

נתניה אמרה לא לדיקטטורה! שום שר פיתות או ליצן טיקטוק יצליח לשנות את זה. pic.twitter.com/Fmy3fkd7wZ — קומי ישראל ️‍ (@kumiiisrael) April 15, 2023

Нагадаємо, протести в Ізраїлі спалахнули через наміри прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньяху та його союзників ухвалити закон, який зменшує повноваження Верховного суду щодо рішень проти законодавчої та виконавчої влади. Законодавцям збиралися надати більше повноважень щодо призначення суддів.

Хоча в кінці березня, влада вирішила призупинити шлях до реформування судової системи, щоб "не допустити громадянської війни", люди продовжують протестувати щосуботи вже понад три місяці.

Раніше ми повідомляли, що в Парижі та інших містах Франції відбулися масові протести через запровадження пенсійної реформи. У місті Ренн активісти підпалили поліцейський відділок.