Израильтяне вышли на массовые демонстрации против судебной реформы

В крупнейшем протесте, состоявшемся в Тель-Авиве, приняли участие более 100 тысяч человек.

В субботу, 15 апреля, израильтяне вышли на очередную демонстрацию против судебной реформы, предложенной правительством Беньямина Нетаньяху.

На улицы десятков городов вышли около полумиллиона человек, сообщает The Times of Israel со ссылкой на организаторов.

Наибольший протест прошел в Тель-Авиве, в нем приняли участие более 100 тысяч человек. Граждане вышли на улицы и во многих других городов государства.

נתניה אמרה לא לדיקטטורה! שום שר פיתות או ליצן טיקטוק יצליח לשנות את זה. pic.twitter.com/Fmy3fkd7wZ — קומי ישראל ️‍ (@kumiiisrael) April 15, 2023

Напомним, протесты в Израиле вспыхнули из-за намерений премьер-министра Беньямина Нетаньяху и его союзников принять закон, сокращающий полномочия Верховного суда касательно решений против законодательной и исполнительной власти. Законодателям собирались предоставить больше полномочий по назначению судей.

Хотя в конце марта власти решили приостановить путь к реформированию судебной системы, чтобы "не допустить гражданской войны", люди продолжают протестовать каждую субботу уже более трех месяцев.

Ранее мы сообщали, что в Париже и других городах Франции прошли массовые протесты из-за введения пенсионной реформы. В городе Ренн активисты подожгли полицейское отделение.