Венгрия ввела запрет на импорт украинского зерна

Правительство Венгрии ввело запрет на импорт зерна из Украины. Такое ограничение в стране будет действовать до 30 июня 2023 года.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства Венгрии со ссылкой на главу ведомства Иштвана Надя.

"Правительство настроено представлять интересы венгерского фермерского сообщества, поэтому, при отсутствии существенных мер ЕС, оно временно запретит импорт украинских зерна и семян масличных культур, а также некоторых других сельскохозяйственных продуктов", — заявил министр.

По его словам, продолжение импорта перечисленных украинских агропродуктов может нанести серьезный ущерб местным фермерам.

Напомним, во время проверки 1,5 тонн зерна из Украины в городе Коларово обнаружили опасные пестициды. Поэтому государство запретило перерабатывать его.

Ранее мы сообщали, что экспорт украинского зерна в Польшу приостановлен как минимум до июля этого года. Накануне министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил, что Соглашение по "зерновой инициативе" было продлено еще на 120 дней.

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