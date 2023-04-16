Тікав від поліції по "зустрічці": у Греції сталася смертельна ДТП із мігрантами

У суботу, 15 квітня, у Греції сталася ДТП за участі автівки з мігрантами. Внаслідок моторошної аварії загинули шестеро людей, четверо з яких - мігранти.

Про це повідомляє Associated Press.

Поблизц міста Александруполіс поліцейські на контрольно-пропускному пункті помітили автівку з десятьма пасажирами, деякі з яких знаходилися в багажнику. Водій не виконав вимогу зупинитися, протаранив автівку правоохоронців і почав тікати. Він виїхав на шосе Егнатія, де зіштовхнувся з іншою автівкою лоб у лоб.

Обидва водії і двоє мігрантів загинули на місці інциденту. Ще два мігранти померли в лікарні. Про ступінь поранення інших постраждалих внаслідок аварії наразі невідомо.

Рятувальники розповіли, що машини зазнали значних ушкоджень, через що тіла загиблих діставати було дуже важко. Етнічну приналежність пасажирів, які загинули внаслідок аварії, встановлюють спеціалісти.

Раніше ми повідомляли про моторошне зіткнення потягів у Греції. Залізнична аварія мвж пасажирським і грузовим поїздами сталася в Фесалії на півночі Греції. Внаслідок трагічної події загинули щонайменше 57 людей. Більшість із них - студенти, які їхали з карнавалу.