Залізнична катастрофа у Греції: кількість загиблих зросла

Кільксть загиблих внаслідок зіткнення пасажирського та вантажного потягів у Греції зросла до 57 людей. Близько пів сотні постраждалих наразі госпіталізовані.

Про це повідомляє Associated Press.

Рятувальники продовжують шукати загиблих і виживших серед понівечених залишків вагонів. Вони не виключають, що жертв буде ще більше.

Ця аварія потягів - найбільша в історії Греції. 48 людей зараз залишаються госпіталізованими, шестеро серед яких перебувають у відділенні інтенсивної терапії. Більшість постраждалих ушпиталені в місті Лариса.

Нагадаємо, зіткнення потягів сталося в ніч проти 1 березня в області Фесалія на півночі Греції. Один прямував із Афін до міста Салоніки, а інший - із Салонік до Лариси. Спочатку було відомо про 16 загиблих та 85 постраждалих. Більшість жертв - студенти, які їхали зі святкування карнавалу.

Голова грецької профспілки залізничників Янніс Дітсас заявив, що сигналізація на місці аварії не працювала. Начальник станції заперечує свою причетність, але поліція його заарештувала.. Ще дві людини затримані для допиту.

Відповідальність за залізничну катастрофу взяв на себе міністр транспорту та інфраструктури Греції Костас Караманліс. Він подав у відставку.

У Греції спалахнули протести після трагедії з потягами