Астрологічний прогноз на 16 квітня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: незважаючи на свято, небезпечний та конфліктний день, під час якого не можна хвалитися, бажано також не перебільшувати свої здібності та не ставитися до оточення зверхньо – йому це не сподобається.

Символ дня: Жаба-мандрівниця.

Стихія дня Земля.

Щасливе число дня: 8.

Щасливий колір дня: блакитний, небесний.

Щасливі камені дня: жадеїт, хризопраз.

За яку частину тіла відповідає: ноги, стегна.

Хвороби дня: необхідно відмовитися від занять спортом, та й взагалі робити якнайменше рухів – вони можуть призвести до травм.

Харчування дня: харчування має бути помірним, не рекомендується їсти овочі та фрукти круглої форми.

Стрижка дня: для стрижки день сприятливий.

Дачні роботи дня: можна удобрювати та прополювати землю, проріджувати сходи.

Магія та містика дня: можна виготовляти захисні амулети та обереги.

Сни дня: сни нинішньої ночі багато можуть розповісти людині про неї саму.

Табу дня: не можна бути розхлябаним та неорганізованим – це може призвести до матеріальних збитків та втрат цінних речей.

Цитата дня: "Повертається зло як найтонший пил, кинутий проти вітру" (Будда).

Читайте також: