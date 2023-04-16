Астрологический прогноз на 16 апреля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: несмотря на праздник, опасный и конфликтный день, во время которого нельзя хвастаться, желательно также не преувеличивать свои способности и не относиться к окружающим свысока – им это не понравится.

Символ дня: Лягушка-путешественница.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 8.

Счастливый цвет дня: голубой, небесный, лазоревый.

Счастливые камни дня: жадеит, хризопраз.

За какую часть тела отвечает: ноги, бедра.

Болезни дня: необходимо отказаться от занятий спортом, да и вообще делать как можно меньше движений – они чреваты травмами.

Питание дня: питание должно быть умеренным, не рекомендуется есть овощи и фрукты круглой формы.

Стрижка дня: для стрижки день благоприятен.

Дачные работы дня: можно удобрять и пропалывать землю, прореживать всходы.

Магия и мистика дня: можно изготавливать защитные амулеты и обереги.

Сны дня: сны нынешней ночи многое могут рассказать человеку о нем самом.

Табу дня: нельзя быть расхлябанным и неорганизованным – это может привести к материальным убыткам и потерям ценных вещей.

Цитата дня: "Возвращается зло как тончайшая пыль, брошенная против ветра" (Будда).

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