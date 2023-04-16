Астрологический прогноз на 16 апреля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: несмотря на праздник, опасный и конфликтный день, во время которого нельзя хвастаться, желательно также не преувеличивать свои способности и не относиться к окружающим свысока – им это не понравится.
Символ дня: Лягушка-путешественница.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 8.
Счастливый цвет дня: голубой, небесный, лазоревый.
Счастливые камни дня: жадеит, хризопраз.
За какую часть тела отвечает: ноги, бедра.
Болезни дня: необходимо отказаться от занятий спортом, да и вообще делать как можно меньше движений – они чреваты травмами.
Питание дня: питание должно быть умеренным, не рекомендуется есть овощи и фрукты круглой формы.
Стрижка дня: для стрижки день благоприятен.
Дачные работы дня: можно удобрять и пропалывать землю, прореживать всходы.
Магия и мистика дня: можно изготавливать защитные амулеты и обереги.
Сны дня: сны нынешней ночи многое могут рассказать человеку о нем самом.
Табу дня: нельзя быть расхлябанным и неорганизованным – это может привести к материальным убыткам и потерям ценных вещей.
Цитата дня: "Возвращается зло как тончайшая пыль, брошенная против ветра" (Будда).
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