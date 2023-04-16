Нічний обстріл Снігурівки на Миколаївщині: загинули двоє підлітків

Ракетами накрили Снігурівську громаду.
Сьогодні вночі, 16 квітня, о 02:20 ворожого ракетного обстрілу зазнала Снігурівська громада. Російські окупанти били з С-300, загинули двоє підлітків.
Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
"В одному з населених пунктів громади внаслідок обстрілу загинули двоє підлітків 2005 року народження. Пошкоджено житлові будинки, навчальний заклад та приватне підприємство", - розповів він.
Крім того, за словами Кіма, у місті Снігурівка в наслідок сьогоднішнього нічного обстрілу пошкоджено два навчальні заклади, лікарню, будинок культури та житлові будинки.
За попередньою інформацією, без постраждалих.
Нагадаємо, увечері суботи й у ніч проти неділі, 15 і 16 квітня, російські окупанти атакували низку областей України. Про всі подробиці обстрілів читайте у новині на ТСН.ua.
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